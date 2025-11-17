Продажі моніторів LG за третій квартал 2025 року досягли 890 млн дол.

17 ноября 2025 г., 17:35

LG Electronics оприлюднила квартальні результати, і сегмент ІТ-продуктів знову підтвердив свою значущість у структурі бізнесу. Попит на монітори, ПК-рішення та професійні дисплеї продовжив відновлюватися після періоду глобального спаду, що дало компанії змогу показати помітне зростання у ключових категоріях.



Продажі моніторів LG зросли на 7% і досягли 1300 млрд вони (890 млн дол.). Найпомітніше піднявся сегмент UltraGear та UltraWide, де компанія традиційно сильна завдяки попиту серед геймерів і творчих професіоналів. Ігрові монітори показали приріст майже 10% і вийшли на 460 млрд вони (315 млн дол.), тоді як професійні моделі для роботи з графікою додали 6% — до 400 млрд вони (274 млн дол.).



Бізнес-рішення, що охоплюють комерційні панелі та інтерактивні дисплеї, продемонстрували один із найвищих темпів — зростання досягло 12%. Сегмент вийшов на 960 млрд вони (658 млн дол.). Попит з боку корпоративного сектору продовжує зростати, особливо у проєктах модернізації офісів та інфраструктури. Постачання дисплеїв для цифрових вивісок піднялося на 9 % — до 360 млрд вони (247 млн дол.), що відображає активність ритейлу та транспортних мереж.



Продажі ноутбуків LG також зросли — підйом становив 5%, а обсяг реалізації досяг 780 млрд вони (534 млн дол.). Ультралегкі моделі Gram додали 8% і вийшли на 460 млрд вони (315 млн дол.). Компанія робить ставку на гібридну мобільність, тривалу автономність і розширення АІ-функцій, що вже впливає на попит у преміальному сегменті.



Сукупний ІТ-портфель LG виріс на 8% квартал до кварталу та досяг приблизно 2980 млрд вони (2040 млн дол.). Така динаміка дозволяє говорити про стабільне відновлення попиту на світовому ринку дисплеїв і персональних пристроїв. Паралельно компанія нарощує присутність у рішеннях для АІ-орієнтованих робочих процесів, що формує нові драйвери продажів.



Паралельно з цим LG Display, ключовий постачальник панелей для ІТ-пристроїв компанії, відрапортувала про дохід у 6,957 трлн вон і операційний прибуток у 431 млрд вон. Важливо, що частка панелей для ІТ-пристроїв — а це монітори, ноутбуки та професійні дисплеї — сягнула 37% від усього доходу підрозділу, тобто найбільшої частки за останні сім кварталів. Це забезпечило зростання постачань на 12% порівняно з минулим роком і стало одним із чинників повернення підрозділу до стабільної прибутковості після тривалих збиткових періодів.



Водночас сегмент підписок зростає значно швидше за апаратний. За квартал він приніс компанії 700 млрд вон — на 31% більше, ніж роком раніше. Для LG це не просто додаткове джерело доходу, а новий центр формування маржинальності. webOS поступово перетворюється на самостійну платформу, яка об’єднує монітори, smart-дисплеї, презентаційні панелі та всі пристрої для спільної роботи. Фактично LG вперше отримала можливість масштабувати продукт без виробництва апаратного забезпечення, що різко покращує прогнозованість фінансового циклу.



Якщо зібрати динаміку за останні квартали, стає помітно, що ІТ-напрям рухається у двох протилежних векторах. Апаратні ІТ-продажі у середньому знижуються на два–три відсотки щоквартально, демонструючи плаский тренд із незначними піками під вакансійні сезони закупівель. Натомість платформи та корпоративні панелі додають від 7% до 10% щоквартального зростання, а у річному вимірі цей приріст сягає вже понад 12%. Водночас підрозділ медійних та smart-рішень, який відповідає за webOS та пов’язані сервіси, збільшив доходи на 400 млрд вон лише за останні пів року, попри операційний збиток у 302,6 млрд вон за рахунок одноразових витрат.



На горизонті ця траєкторія окреслює нову структуру ІТ-бізнесу LG. Компанія вже заявила мету збільшити частку B2B до 40% загального доходу до 2030 року, і темпи зростання підписок — більш ніж на третину на рік — дозволяють розглядати це не як амбіцію, а як прогноз із високим рівнем виконання. За умов спадання попиту на класичні монітори та ноутбукові панелі LG фактично компенсує втрати через розширення сервісного шару та корпоративних технологій, зокрема рішень для дата-центрів і спеціалізованих ІТ-екосистем.



Таким чином, оновлена фінансова картина свідчить: LG Electronics виходить за межі традиційного розуміння ІТ-бізнесу. Апаратний спад уже не є критичною загрозою — його поглинає зростання сервісів, платформ і професійних дисплейних рішень, які формують новий фінансовий центр ваги компанії. Тренд, який ще рік тому виглядав як експеримент, тепер стає основною моделлю розвитку.



Аналітики прогнозують, що за збереження нинішнього темпу ІТ-сегмент LG може закінчити рік із приростом 9–11 % у річному вимірі — це буде перше суттєве відновлення після тривалого спаду, який тривав від 2022 року.

