Квартальні продажі Amazon Web Services зросли на 19% до 28,79 млрд дол.

7 февраля 2025 г., 11:45

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Amazon.com перевершила прогнози Уолл-стріт щодо квартального прибутку.

Компанія повідомила про загальний дохід зріс на 10% до 187,8 мільярда доларів порівняно з середньою оцінкою аналітиків у 187,30 мільярда доларів.

Чистий прибуток майже подвоївся до 20 мільярдів доларів, або 1,86 долара на акцію, з 10,6 мільярда доларів, або 1 долара на акцію, рік тому.

Хмарний підрозділ компанії, Amazon Web Services, повідомив про зростання виручки на 19% до 28,79 мільярда доларів, трохи не дотягнувши до прогнозу аналітиків в 28,87 мільярда доларів.

Зараз AWS приносить Amazon 15% від загального доходу.

Зазначається, що Amazon лише підкреслила тренд - хмарні напрямки Microsoft та Google також повідомляли раніше про слабкі показники.

Ця слабкість хмарних провайдерів відбувається в той час, коли інвестори стають все більш нетерплячими до віддачі від багатомільярдних інвестицій в АІ.

Проте, зазначається, що AWS міг би зростати швидше, якби не дефіцит материнських плат, живлення та процесорів.

Тим не менш, бізнес роздрібних продажів Amazon допоміг компенсувати показники хмарного напрямку. Компанія повідомила про зростання онлайн-продажів на 7% у цьому кварталі до 75,56 мільярда доларів. Аналітики прогнозували 74,55 мільярда доларів.

Онлайн-реклама принесла Amazon 17,29 мільярда доларів, що на 18% більше, ніж рік тому.

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