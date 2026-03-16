Супутниковий зв'язок та інтегровані запальнички в смартфонах Oukitel WP61 та WP63

16 марта 2026 г., 16:35

–11

голос Tweet

Світ захищених пристроїв офіційно перестав бути просто «броньованими цеглинами». Нові анонси компанії Oukitel серій WP61 та WP63 доводять, що сучасний смартфон для екстремальних умов тепер замінює собою цілу сумку професійного спорядження.



Модель WP61 стала першим у світі захищеним флагманом, який об'єднав у собі три критично важливі для польових умов технології. Це вже не просто засіб зв'язку, а повноцінний інструмент для виживання та професійної діяльності в повній ізоляції.



WP61 підтримує супутниковий зв'язок, забезпечуючи можливість залишатися на зв'язку там, де немає жодної вежі мобільного оператора. До того модель має тепловізор з професійною матрицею (256×192) для виявлення джерел тепла, перевірки обладнання або пошукових операцій. Також в наявності цифрова рація (Walkie-Talkie) для миттєвого голосового зв'язку у групах без використання стільникової мережі.

Крім того, ця серія оснащена потужним акумулятором місткістю 20000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт та зворотної зарядки.



Наступне покоління захищених пристроїв, модель WP63, отримала функцію, яка раніше здавалася фантастикою для гаджета — вбудований електричний запалювач.



Це рішення створене для мандрівників, рятувальників та фахівців, що працюють у дикій природі. Завдяки безполуменевій технології, користувач може безпечно розпалити вогонь навіть за екстремальних погодних умов (сильний вітер, дощ), не покладаючись на відвологлі сірники чи одноразові запальнички.



Зазначимо, розробники нарешті зрозуміли, що користувачам у полі потрібні не «папуги» в бенчмарках, а реальна функціональність. WP61 та WP63 задають новий стандарт для індустрії: пристрій має бути корисним навіть тоді, коли в ньому закінчується пам'ять або немає мережі.

