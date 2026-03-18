OPPO Find N6 — універсальний флагман без компромісів

18 марта 2026 г., 16:45

Протягом багатьох років вибір складаного смартфона супроводжувався неминучою дилемою: або тонкий і легкий дизайн внаслідок зниження продуктивності, або флагманська потужність, але у помітно громіздкішому корпусі, ніж у звичайних «моноблоків». OPPO Find N6 поклав край цій дилемі. Відмовившись жертвувати потужністю заради портативності, він пропонує повноцінний досвід, що не поступається традиційним флагманам.



Find N6 представляє нову систему камер Hasselblad Master — складну конструкцію з чотирьох модулів, розроблену для фіксації кожної миті з неймовірною деталізацією.



Основна камера базується на 200-мегапіксельному сенсорі Hasselblad.



Телеоб'єктив оснащено універсальною 50 Мп перископічною камерою з 3-кратним зумом (еквівалент оптичної якості до 6х) та 120-кратним цифровим зумом. Завдяки мінімальній відстані фокусування 10 см, вона дозволяє знімати унікальні телемакро сюжети.



Ультраширококутна камера має новий 50 Мп сенсор, що вловлює на 50% більше світла порівняно з попереднім поколінням.



True Color Camera — це незалежний спектральний сенсор (вперше представлений у серії Find X9), який точно фіксує баланс білого для природної передачі кольорів.



Для селфі та відеодзвінків передбачені подвійні 20 Мп камери на внутрішньому та зовнішньому дисплеях із підтримкою 4K відео.



Програмна частина базується на процесорі зображень LUMO Image Engine. Режим Hasselblad Hi-Res дозволяє робити 200 Мп знімки, а Master Mode відтворює тональність легендарної камери Hasselblad X2D. Для любителів кіноестетики доступний режим XPAN із панорамним форматом 65:24.



Щодо відео, усі три основні камери підтримують запис 4K 60fps Dolby Vision, а основна — навіть 4K 120fps. Для професіоналів додана підтримка Log-відео для гнучкої корекції кольору.



Серцем Find N6 став процесор Snapdragon® 8 Elite Gen 5.



Третє покоління кастомних ядер CPU Qualcomm Oryon забезпечує на 20% вищу продуктивність при зниженні енергоспоживання на 35%.



Продуктивність GPU Adreno зросла на 23%, а можливості трасування променів (ray-tracing) — на 25%.



Це гарантує бездоганну плавність роботи навіть у найвимогливіших завданнях та іграх 2026 року.



OPPO застосувала інноваційний кремнієво-вуглецевий акумулятор із вмістом кремнію 15%. Це дозволило вмістити масивну батарею місткістю 6000 мАг у корпус товщиною 8,93 мм. Це новий рекорд місткості для серії Find N.



Швидка зарядка передбачає дротову 80W SUPERVOOC та бездротову 50W AIRVOOC.



Об'єднавши нову систему камер Hasselblad, потужність Snapdragon 8 Elite та рекордний акумулятор, OPPO Find N6 перетворює складані смартфони з нішевого продукту на безкомпромісний стандарт мобільної досконалості. Тому більше не потрібно обирати між компактністю та елітними характеристиками.

