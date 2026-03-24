LG Display першою у світі розпочала масове виробництво ноутбучних панелей із частотою 1–120 Гц

24 марта 2026 г., 16:45

Компанія LG Display оголосила про запуск першого у світі масового виробництва LCD-панелей для ноутбуків, оснащених технологією Oxide 1 Hz.



Головною особливістю нової панелі є її здатність інтелектуально розпізнавати середовище використання. Вона автоматично знижує частоту оновлення до 1 Гц, коли зображення на екрані статичне, і підвищує її до 120 Гц, коли це необхідно.



Режим енергоощадження (1 Гц) активується під час роботи зі статичними зображеннями - наприклад, при перевірці електронної пошти, читанні електронних книг або перегляді документів.



Тоді як режим високої продуктивності (до 120 Гц) вмикається під час стрімінгу відео, перегляду спортивних подій або в іграх із частою зміною кадрів.



Вища частота оновлення зменшує мерехтіння, роблячи візуальний ряд плавнішим. Проте підтримання високої частоти на статичному екрані призводить до марного споживання енергії через постійну роботу ланцюгів.



Для досягнення цього результату LG Display розробила власні алгоритми схем та технологію проєктування панелей. Компанія відкрила нові матеріали та застосувала оксид із найнижчим рівнем витоку струму до тонкоплівкових транзисторів (TFT) дисплея.



В результаті ефективність батареї зросла на 48% порівняно з наявними рішеннями на одному заряді.



Враховуючи, що мобільність є ключовим фактором при виборі ноутбука, таке подовження часу роботи значно підвищить свободу та зручність для споживачів. Крім того, оскільки сучасні завдання штучного інтелекту (AI) споживають багато енергії, ноутбуки з технологією Oxide 1 Hz стануть ще потрібнішими.



LG Display постачатиме ці панелі глобальному виробнику ПК — компанії Dell — для її флагманської преміальної лінійки XPS. Dell вже представила нові моделі XPS із цією технологією на виставці CES 2026 у січні.



В планах LG Display на 2027 рік підготовка масового виробництва 1 Гц OLED-панелей за тією ж технологією.



Компанія продовжує розвивати енергоощадні технології в межах проєкту «Carbon Emission Reduction Project», що має на меті знизити викиди вуглецю на етапі використання продукту на 10%.



«Ми запропонуємо клієнтам диференційовану цінність завдяки змінній частоті оновлення 1–120 Гц, що інтегрує технології світового рівня», - зазначив Дже-вон Джанг (Jae-won Jang), голова підрозділу планування середніх дисплеїв LG Display.

