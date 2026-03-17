Lenovo представляє першу у світі кремнієво-анодну батарею 1000 Вт-год/л для ноутбуків

17 марта 2026 г., 16:25

Компанія Lenovo анонсувала концепт ED1000 — першу у світі батарею для ноутбуків і робочих станцій із кремнієвим анодом із щільністю енергії 1000 Вт-год/л.

У порівнянні з попередніми поколіннями вона забезпечує покращення енергетичної щільності більш ніж на 10%. Завдяки місткості до 99,9 Вт-год без збільшення фізичних розмірів батареї технологія ED1000 дозволить майбутнім ноутбукам Lenovo працювати довше від одного заряду та забезпечувати вищу продуктивність.



Батарею створено у співпраці з Шанхайським університетом Jiao Tong. Ця розробка встановлює новий галузевий стандарт і відкриває нові можливості для автономності та формфакторів високопродуктивних ноутбуків.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI