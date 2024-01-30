Dell’Oro: чверть витрат на ЦОД припадатимуть на АІ

30 января 2024 г., 11:25

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Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell’Oro Group, прогнозується, що капіталовкладення в центри обробки даних у всьому світі зростатимуть на 18% у рік, оскільки інвестиції зміщуються в бік штучного інтелекту.

Аналітики очікують, що на прискорені обчислення, оптимізовані для робочих навантажень АІ, припадатиме чверть капіталовкладень у центри обробки даних.

«Прогнозується, що до 2028 року інвестиції в прискорені обчислення, оптимізовані для специфічних робочих навантажень, таких як штучний інтелект, перевищать 200 мільярдів доларів, причому більша частина інвестицій буде спрямована на розгортання гіпермасштабних хмарних сервісів, - зазначає Барон Фунг (Baron Fung), старший директор з досліджень в Dell’Oro Group. - Щоб забезпечити довгострокове стійке зростання, постачальники хмарних послуг будуть прагнути оптимізувати витрати на обчислювальну інфраструктуру загального призначення шляхом переходу на серверні платформи наступного покоління і стійкові архітектури. Ми також очікуємо посилення вертикальної інтеграції з боку гіперскейлерів з метою контролю витрат і подальшої оптимізації всього стеку. Тим часом корпоративний сегмент стикається з короткостроковими перешкодами, пов’язаними з економічною невизначеністю, і перейде на гібридну хмарну модель для ШІ та традиційних ІТ-навантажень».

Dell’Oro Group прогнозується, що до 2028 року світові поставки серверних блоків зростуть на 8%.

До 2028 року на 4 провідних американських хмарних провайдерів - Amazon, Google, Meta та Microsoft - припадатиме половина світових капіталовкладень у центри обробки даних.

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