Уряд відкрив шлях розробці та впровадженню «Дія.Підпис» для юридичних осіб

30 января 2024 г., 10:25

«Кабінет міністрів України» вніс зміни до положення про «Єдиний державний вебпортал електронних послуг». Як інформує «Міністерство цифрової трансформації», це надасть змогу розпочати роботу над сервісом, який дозволить юридичним особам віддалено отримувати «Дія.Підпис». Раніше така послуга була доступна лише для фізичних осіб.

«Дія.Підпис» – це захищений електронний підпис, який можна активувати за лічені секунди в застосунку «Дія». Тож можна забути про ручки, папери й ксерокси та підписувати всі необхідні документи онлайн. А ще «Дія.Підпис» можна використовувати для авторизації на платформах та в застосунках.

Завдяки постанові, такий сервіс у майбутньому буде доступний не лише фізичним, а і юридичним особам. Вони зможуть генерувати «Дія.Підпис» у застосунку «Дія» незалежно від воєнного стану в України. Це значно спростить ведення бізнесу, допоможе пришвидшити процеси та зробити більш прозорими дії підприємців.

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