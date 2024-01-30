Вже 80% українців користуються інтернетом щодня, електронними держпослугами – загалом 64%

30 января 2024 г., 12:35

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«Київський міжнародний інститут соціології» за підтримки «Програми розвитку ООН» (UNDP) в Україні та уряду Швеції провів чергове щорічне опитування щодо користування державними електронними послугами. За результатами дослідження, 64% громадян за останній рік отримували держсервіси онлайн.

Найбільш популярний вебресурс із держпослугами серед українців – «Дія». За три роки кількість користувачів порталу та застосунку зросла з 13% у 2020 році до 51% на початок жовтня 2023 року.

Крім того, дослідження показало, що українці почали частіше користуватися інтернетом. Кількість людей, які щодня бувають онлайн, протягом року зросла із 72 до 80%. А з 2021 року цей показник збільшився на понад 10%.

Ще 11% українців у 2023 році користувалися інтернетом нерегулярно: протягом 2-3 годин на тиждень і рідше. Узагалі не були онлайн – 9% респондентів. За два роки частка таких людей зменшилася на 5%.

Найпомітніший «розрив» у користуванні державними електронними послугами залишається серед різних вікових категорій. Так, 89% українців віком 18-29 років у 2023 користувалися принаймні однією послугою. Серед опитаних віком 70 років та більше таких користувачів лише 30%.

Люди старшого віку найрідше користуються як державними цифровими послугами – лише 35% роблять це, так і інтернетом – тільки 50% бувають онлайн щодня, тоді як 30% узагалі не користуються. Однак саме в цій віковій категорії кількість регулярних користувачів інтернету за рік збільшилася аж на 18%.

Серед головних причин, чому люди не користувалися електронними послугами, – відсутність потреби (69%), брак навичок (27%) та відсутність пристрою з доступом до інтернету (19%). До того ж кількість людей, які не користувалися е-сервісами через нестачу цифрових навичок, знизилася на 20%.

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