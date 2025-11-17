Уряд запускає координаційний штаб звʼязку

17 ноября 2025 г., 10:25

Через систематичні атаки рф на енергоінфраструктуру Кабінет Міністрів створив координаційний штаб, щоб забезпечити безперебійну роботу комунікаційних мереж.



Зазначається, координаційний штаб працюватиме як єдиний центр, що об’єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв’язку та інших державних органів. Його головне завдання - попереджати та реагувати на ризики, щоб мережі працювали навіть під час тривалих відключень електроенергії.



Для цього створять чіткі правила взаємодії: оператори швидше отримуватимуть пальне для генераторів, технічні бригади матимуть доступ до пошкоджених об’єктів, а всі критичні питання вирішуватимуться без бюрократичних барʼєрів. Також штаб аналізуватиме ситуацію та подаватиме рекомендації безпосередньо Кабінету Міністрів.



До складу штабу увійшли представники операторів мобільного звʼязку — Київстар, Vodafone Ukraine та lifecell, Заступник міністра енергетики і Голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП), а також представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполу, ГУР і ДСНС. До роботи також долучені керівники ОВА та голова Нацкомісії з питань зв’язку (НКЕК). Очолить роботу штабу перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Системно працюємо над тим, щоб українці залишалися на зв’язку за будь-яких умов. Попри всі виклики війни, мобільні оператори продовжують масштабувати мережі, будувати нові вежі та підтримувати їх роботу після обстрілів. Цьогоріч ми серед перших країн у світі протестували інноваційний зв’язок Starlink Direct to Cell — і вже незабаром відбудеться офіційний запуск. Паралельно масштабуємо покриття xPON, і вже двічі поспіль Україна стала першою у світі за стабільністю фіксованого інтернету. Розвиваємо стійкість телекому, щоб в українців завжди був доступ до звʼязку та стабільного інтернету», заявив Михайло Федоров.

