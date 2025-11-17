Україна починає серійне виробництво перехоплювача «Octopus» для боротьби зі «шахедами»

17 ноября 2025 г., 8:25

Міноборони повідомило, що перехоплювач «Octopus», розроблений у межах Збройних Сил України та підтверджений у бою, передано у виробництво першим трьом українським компаніям.



Ще одинадцять виробників проходять технічну підготовку для приєднання.



«Україна починає серійне виробництво власного перехоплювача для боротьби із «шахедами». «Octopus» — це українська технологія перехоплення, розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба», — заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.



Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.

