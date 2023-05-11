Дебютував складаний смартфон Google - ціна 1799 дол.

11 мая 2023 г., 14:25

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На конференції для розробників компанія Google представила свій варіант складаного смартфона - Pixel Fold.





Як повідомляється модель оснащена двома OLED-дисплеями. Зовнішній має діагональ 5,8 дюйма (2092x1080) та яскравість 1450 ніт, а внутрішній у розгорнутому вигляді - 7,6 дюйма (2208x1840) з яскравістю 1550 ніт . Частота оновлення останнього досягає 120 Гц.





У складеному вигляді товщина пристрою не перевищує 12,1 мм. Використовується шарнір із гідравлічним тертям і магнітами, які містяться з країв, а не за дисплеєм. Виробник наголошує, що механізм у тестах відпрацював 200 тис. разів.





Pixel Fold оснащено фірмовим процесором Tensor G2, на борту також 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 або 512 ГБ.





Що до фотовластивостей, то основний модуль камери сенсор 48 Мп, надширококутний 10,8 Мп, а також телефото 10,8 Мп з 5-кратним оптичним зумом.





Google заявляє, що оптимізувала свої найпопулярніші додатки для роботи на великому екрані.





Також стверджується, що смартфон може працювати 24 години на одному заряді акумулятора на 4800 мАг. Пристрій підтримує швидку зарядку на 30 Вт.





Pixel Fold має захист за стандартом IP68, тобто може працювати на глибині до 1,5 метрів під водою до 30 хвилин, але немає захисту від пилу .

Новинка працює під керуванням Android 13, але до кінця року отримає оновлення до Android 14.

Модель вже можна замовити у США за ціною 1799 дол.

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