Gigabyte представила в Україні ноутбуки зі штучним інтелектом Aorus 16X та G6X

25 апреля 2024 г., 14:35

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Компанія Gigabyte представила в Україні ігрові ноутбуки G6X та Aorus 16X, модифікації 2024 модельного року. Ці новинки оснащені процесорами Intel 14- та 13-го покоління серії HX, 16-дюймовими екранами, розвинутою т ефективною системою охолодження Gigabyte Windforce, відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070 та RTX 4070 з підвищеними лімітами TGP. На додачу до оновленої апаратної бази, Gigabyte додала різноманітні AI-функції для додаткового покращення комфорту у грі та прискорення робочих процесів.



Набір програмних оптимізацій на базі штучного інтелекту під назвою Gigabyte AI Nexus та AI Boost здатен розпізнати запущену гру та оптимізувати показники CPU, відеокарти та оберти вентиляторів системи охолодження. Ця функція працює на базі Microsoft Azure AI та підвищує FPS до 9%. Вже зараз AI Boost підтримує оптимізації у більш ніж 400 іграх. Також є спеціальні режими для творців цифрового контенту та для подовження часу роботи від акумулятора. Функція Ai Power Gear дозволяє динамічно перемикатись між вбудованою та дискретною відеокартою залежно від робочого сценарію та подовжує час автономної роботи до 40 хвилин. Інструмент AI Generator створений Gigabyte у співпраці з Invoke AI, він побудований на генеративній моделі штучного інтелекту Stable Diffusion. В ноутбуках Gigabyte G6X та Aorus 16X цей AI працює навіть без доступу до інтернету та здатен генерувати зображення за текстовим описом від людини.



Ноутбуки Gigabyte Aorus 16X базуються на процесорах Intel модифікації HX: Core i9-14900HX (24 ядра, 8P / 16E), Core i7-14650HX (16 ядер, 8P / 8E) або Core i7-13650HX (14 ядер, 6P / 8E). Роль дискретної відеокарти грає NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop або RTX 4060 Laptop, причому максимальна потужність відеокарти збільшена до 140 Вт. Усі модифікації Gigabyte Aorus 16X мають два слоти SO-DIMM DDR5 та підтримують ОЗП обсягом до 64 ГБ частотою 5600 МГц (або 4800 МГц у випадку Core i7-13650HX). Для встановлення швидкісних SSD є два слоти PCIe Gen4x4 M.2 з підтримкою NVMe.



Зазначено, важливою перевагою ноутбуків Gigabyte Aorus 16X став їх 16-дюймовий дисплей. Він підтримує частоту оновлення 165 Гц та синхронізацію кадрів NVIDIA G-SYNC. А творцям контенту дисплей пропонує охоплення 100% кольорового простору sRGB, підвищений до 400 ніт запас яскравості, якісне відтворення кольорів підтверджує сертифікація Pantone Validated, а співвідношення сторін 16:10 та роздільна здатність 2560х1600 підвищує обсяг контенту, одночасно видимого на екрані.



Система охолодження Gigabyte Windforce Infinity здатна відводити до 170 Вт тепла завдяки двом вентиляторам, п'яти тепловим трубкам та розвинутому радіатору з багатьма тонкими (0,1 мм) ребрами. При низькому навантаженні на ноутбук кулер переходить в пасивний режим і стає безшумним. Клавіатура ноутбуків Gigabyte Aorus 16X має трьох зонне RGB-підсвічування та окрему гарячу кнопку для запуску AI Microsoft Copilot.



Бездротовий адаптер підтримує мережі Wi-Fi 7 з частотою до 6 ГГц, шириною каналу до 320 МГц, модуляцією 4096 QAM, конфігурація антен 2х2. Також є порт Gigabit Ethernet. Вбудований акумулятор місткістю 99 Ват-годин доповнений блоком живлення потужністю 240 Вт та підтримує заряджання USB PowerDelivery 3.0 до 100 Вт. Вага ноутбука становить 2,3 кг.



Ноутбуки Gigabyte Aorus 16X продаються в Україні за ціною від 62999 грн.



Ноутбуки серії Gigabyte G6X наслідують багато рис в Aorus 16X, але є і важливі відмінності. Основою Gigabyte G6X слугує процесор Intel Core i7-13650HX (14 ядер, 6P / 8E), доповнений двоканальною оперативною пам'яттю SO-DIMM DDR5-4800 МГц та двома слотами PCIe Gen4x4 M.2. Для ігор та завдань штучного інтелекту в ці ноутбуки встановлюються відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4060 або RTX 4050, максимальна потужність GPU становить 105 Вт. Наявність MUX Switch дає безшовне перемикання між вбудованим та дискретним GPU.



Основні параметри монітора в ноутбуках Gigabyte G6X схожі на Aorus 16X: 16 дюймів, підтримка частоти оновлення 165 Гц. Але роздільна здатність в них становить 1920х1200. Пікова яскравість монітора сягає 250 ніт. Система охолодження Gigabyte Windforce відводить до 135 Вт теплової потужності.



Бездротовий адаптер працює у мережах Wi-Fi 6E та має антенну конфігурацію 2х2, він доповнений портом Gigabit Ethernet. Акумулятор місткістю 73 Ват-години заряджається на 50% за 30 хвилин завдяки блоку живлення потужністю 180 Вт, також підтримується PowerDelivery 3.0 з потужністю до 100 Вт. Вага ноутбука становить 2,5 кг. Ноутбуки Gigabyte G6X вже можна придбати в Україні за ціною від 52999 грн.

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