Дохід lifecell у 1 кварталі 2023 року зріс на 16,5%

11 мая 2023 г., 15:25

0

Tweet

За підсумками 1 кварталу 2023 року lifecell оголосив про зростання на 16.5% і EBITDA на 24.2% на річній основі. Через війну 3-місячна активна база lifecell зменшилась до 8.6 мільйонів абонентів.



Так у 1 кв. 2023 р. дохід lifecell збільшився на 16.5% ― до 2,687.4 млн грн проти 2,306.8 млн грн в 1 кв. 2022 р.

За 1 кв. 2023 р. показник EBITDA збільшився на 24.2% на річній основі ― до 1605 млн грн проти 1292,4 млн грн у 1 кв. 2022 р. У результаті маржа EBITDA в 1 кв. 2023 р. збільшилась до 59,7%, як порівняти з 56,0% в аналогічному періоді 2022 р.

У 1 кварталі 2023 р. капітальні інвестиції зменшились на 10,3% ― до 638 млн грн проти 711,6 млн грн у 1 кв. 2022 р.

lifecell зафіксував чистий прибуток розміром 515,6 млн грн у 1 кварталі 2023 р. Проти 209,4 млн грн чистого прибутку в аналогічному періоді 2022 р.

На річній основі активна тримісячна абонентська база в 1 кварталі 2023 р. зменшилась на 3,4% — до 8,6 млн (проти 8,9 млн у 1 кв. 2022 р.) і зросла на 1,2% як порівняти з 4 кв. 2022 р.

У звітному періоді активний тримісячний ARPU зріс на 24,1% в річному обчисленні та становив 104,6 грн проти тогорічного показника в 84,3 грн у 1 кв. 2022 р. Водночас показник 12-місячного активного MoU зменшився за рік на 21,5% ― до 133,5 хвилин (проти 170 хвилин у 1 кв. 2022 р.).



Зазначено, мережа lifecell продовжує працювати, оператор надає послуги своїм клієнтам. Станом на кінець березня щодня по всій країні відкрито близько 92% магазинів lifecell. Оператор продовжував утримувати першість за показником проникнення смартфонів в мережі, який на кінець четвертого кварталу досягнув 84,6%.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень