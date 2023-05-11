Новий 24-дюймовий IPS-монітор Philips 24B1D5600 оснащений панеллю E-ink 13,3”

11 мая 2023 г., 13:35

Лінійка бізнес-моніторів Philips поповнилася моделлю Philips 24B1D5600, в якій поєднуються два екрани: 23,8-дюймовий IPS з роздільною здатністю 2560x1440 та 13,3-дюймовий E-ink з можливістю виведення зображень 1200x1600.



За задумом розробників це рішення націлене на тих користувачів, кому доводиться багато читати з екрана. Тому наявність дисплея на базі електронного паперу дозволить значно знизити навантаження на зір, коли працювати з текстами. Наголошується також економність енергоспоживання дисплея E-ink.



Конструктивно обидві панелі об'єднані шарніром, що дозволяє регулювати кут між екранами в межах 45 градусів. При цьому кожен із них має незалежні входи: IPS-панель підключається через DisplayPort 1.2 або USB-C з підтримкою Power Delivery, тоді як панель E-ink керується через USB-C також із функцією Power Delivery.



До складу моделі Philips 24B1D5600 входить концентратор, який об'єднує порти USB 3.2 Gen 2/10 Gbps, USB-C для висхідного підключення, чотири роз'єми USB-A для низхідного підключення, RJ45 1GE з функцією Wake on LAN та аудіовихід.



Підставка монітора регулюється за висотою (100 мм), поворотом (45 градусів) та нахилом (від -5 до 23 градусів).

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