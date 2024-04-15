Schneider Electric та Digital Realty будуть співпрацювати над розвитком циклічної економіки ЦОД

15 апреля 2024 г., 14:25

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Schneider Electric оголосила про партнерство з Digital Realty, найбільшим у світі постачальником хмарних і незалежних від мережі ЦОД, щоб реалізувати ініціативу циклічної економіки у своєму центрі обробки даних PAR6 у Парижі.

Проєкт спрямований на продовження і підтримку терміну служби критично важливих систем у PAR6, включаючи електрообладнання низької (НН) та середньої напруги (СН) Schneider Electric, розподільні пристрої та трифазні джерела безперебійного живлення відповідно до зобов’язань Digital Realty щодо навколишнього середовища, соціальної сфери та корпоративного управління.

Як наголошується, це включає можливість повторного використання ключових елементів електричної інфраструктури та компонентів, а також ініціювання нових програм повернення, переробки і оновлення для зменшення кількості електронних відходів компанії, викидів Scope 3, а також усунення парникових газів (GHGs), таких як SF6.

Крім того, ця ініціатива містить план проведення першої в галузі оцінки «омолодження» акумуляторів для продовження життєвого циклу акумуляторів VRLA UPS, і відповідає принципам циклічної економіки. Мета полягає в тому, щоб створити план, який дозволить Digital Realty відтворювати, розгортати та розширювати ініціативи кругового використання на своїх об’єктах у Європі.

Очікується, що протягом наступних 3-5 років проєкт циркулярності допоможе Digital Realty заощадити та зменшити на 50%-70% рівень втіленого вуглецю для електрообладнання низької та середньої напруги, а також трифазного ДБЖ, одночасно подовжуючи життєвий цикл обладнання та дозволяючи компанії покращити свій вплив на навколишнє середовище.

«Ми постійно адаптуємо нашу стратегію та діяльність, щоб відповідати викликам сталого розвитку: циркулярність обладнання, в даному випадку електрообладнання, є одним із основних важелів декарбонізації нашої діяльності та ланцюжка створення вартості. Ось де по-справжньому проявляється наша співпраця зі Schneider Electric, партнером з понад 20-річною практикою, - зазначив Фабріс Кокіо, старший віцепрезидент і керуючий директор Digital Realty у Франції. - Бути хорошим громадянином світу - це не просто правильна позиція, це розумний бізнес-сенс, і, розвиваючи наші послуги, ми прагнемо допомогти клієнтам досягти та перевищити екологічні цілі».

Наприкінці 2022 року компанія Digital Realty звернулася до підрозділів Sustainability та Circular Economy Schneider Electric Secure Power із запитом провести нове консультаційне дослідження з питань циркулярності. Мета дослідження - докладно надати низку рекомендацій щодо сталого розвитку та покращень у центрі обробки даних PAR5, який був обраний для першого етапу тестування та аналізу.

Починаючи зі своїх систем розподілу електроенергії та ДБЖ, Schneider Electric провела детальний аналіз інфраструктури PAR5 Digital Realty, збираючи базові дані та досліджуючи нові ідеї, які прискорять виконання зобов’язань щодо декарбонізації. Після аналізу Schneider Electric застосувала кожен із різних варіантів використання до ключових принципів циклічної економіки, включаючи програми підтримки, повторного використання, оновлення та переробки, і надала Digital Realty нову вдосконалену стратегію кругового використання. Ця стратегія розрахувала очікувані переваги для бізнесу та навколишнього середовища, включно із зниження витрат, викидів вуглецю, F-газів та електронних відходів.

Стратегія також детально описує 4-етапний підхід до розгортання, який передбачає оцифрування, продовження, оновлення та повторне використання критично важливого обладнання за допомогою місцевих партнерів, а також включає повернення, заміну та відповідальну утилізацію активів фізичної інфраструктури. Цей підхід дозволяє Digital Realty модернізувати та повторно використовувати частини свого трифазного ДБЖ, одночасно здійснюючи поступове оновлення, технічне обслуговування та оцифровування в рамках плану обслуговування EcoStruxure.

За перші кілька місяців проєкт циркулярності заощадив 3,7 тонни CO2 завдяки модернізації, оновленню та заміні обладнання ДБЖ. Очікується також подальше скорочення викидів за рахунок використання цифрових комірок середньої напруги SM AirSeT від Schneider Electric без елегазових компонентів, які використовують новітні та ефективні повітряні та вакуумні технології, щоб забезпечити операторам центрів обробки даних екологічність, ефективність і підвищену електричну безпеку.

«Оскільки зростання європейських центрів обробки даних досягає рекордного рівня завдяки застосуванню штучного інтелекту, необхідно, щоб оператори в усьому регіоні досліджували й модернізували свої підходи до сталого розвитку, - заявив Марк Гарнер, старший віцепрезидент підрозділу Secure Power, Schneider Electric, Європа. - Ми дивимося в майбутнє, де цифровий попит зростатиме, і життєво важливо, щоб технологічний прогрес рухався пліч-о-пліч з принципами циклічної економіки. Ми будуємо центри обробки даних майбутнього з відповідальністю до наступних поколінь».

Подальші результати проєкту циклічної економіки Digital Realty будуть оприлюднені у 2025 році.

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