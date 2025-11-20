Connectivity Standards Alliance анонсує Zigbee 4.0

20 ноября 2025 г., 11:45

Організація Connectivity Standards Alliance оголосила про випуск Zigbee 4.0 та Suzi — нового бренду для функції Zigbee Sub-GHz. Ці дві важливі віхи просувають основу безпечного, сумісного та масштабованого підключення IoT за допомогою ряду опціональних функцій, що дозволяє виробникам продуктів вибирати конкретний набір, який найкраще відповідає їхнім потребам та сценаріям використання. Разом ці інновації знаменують наступну еволюцію технології Zigbee, ґрунтуючись на десятиліттях перевіреної продуктивності, щоб забезпечити більшу дальність, надійність та безпеку в глобальних мережах.





Zigbee 4.0 закладає основу для гармонізації традиційних пристроїв Zigbee та Smart Energy, забезпечуючи вищу сумісність у універсальних мережах. Цей випуск спрощує процеси сертифікації та підтримує розширений обмін інформацією, створюючи більш повне рішення для розумного дому.



Виходячи за межі діапазону 2,4 ГГц, Zigbee 4.0 вводить підтримку європейського PHY 800 МГц та північноамериканського PHY 900 МГц, забезпечуючи підвищену потужність сигналу, дальність та покриття.



Комплексні оновлення безпеки, узгоджені з міжнародними стандартами, впроваджують криптографічну гнучкість (cryptographic agility).



Вдосконалені можливості, такі як Dynamic Link Key, Device Interview та Smart Energy Authentication Level Control, пропонують більший контроль та стійкість.



Функція Advanced Frame Counter Synchronization запобігає атакам повторного відтворення (replay attacks) та синхронізує точну перевірку повідомлень.





Zigbee Direct дозволяє користувачам безперешкодно підключати та керувати пристроями через Bluetooth Low Energy (BLE) без хаба.



Batch Commissioning забезпечує ефективне, одночасне налаштування кількох пристроїв.



CSL (Coordinated Sample Listening) дозволяє прямий обмін даними з низьким енергоспоживанням між sleepy-to-sleepy пристроями, оптимізуючи енергію.



Новий стандарт повністю сумісний з Zigbee 3.0 та Smart Energy, забезпечуючи безперервність роботи з більш ніж мільярдом вже розгорнутих пристроїв Zigbee.





Поряд із Zigbee 4.0, Альянс представляє Suzi — новий бренд для бездротової технології, яка розширює охоплення та надійність підключення IoT через далекобійні меш-мережі Sub-GHz (нижче 1 ГГц).



Suzi поєднує високу дальність, низьке енергоспоживання та сумісність з кількома постачальниками для застосунків, які потребують розширеного покриття та мінімальних перешкод (від зовнішніх житлових приміщень до великих мереж у будівлях та містах).



Побудований на перевіреному мережевому рівні Zigbee і дотримується тих самих принципів безпеки.



Програма сертифікації Suzi планується відкритися у першій половині 2026 року.



Зазначено, разом Zigbee 4.0 та Suzi демонструють відданість Альянсу посиленню глобальних мереж IoT через відкриті інновації.

