Естонія із партнерами оголосили закупівлі для проєктів кібербезпеки України на 27 млн євро

20 ноября 2025 г., 10:25

0

Tweet

Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) разом із партнерами оголосив міжнародну публічну закупівлю для реалізації проєктів у сфері кібербезпеки, що сприятимуть зміцненню кіберстійкості України. Частина з них буде впроваджена в межах Талліннського механізму.

Процес закупівлі передбачає укладення рамкових угод із партнерами щодо постачання товарів і послуг, пов’язаних із кібербезпекою. Це дозволить ESTDEV реалізовувати різноманітні ініціативи у сфері кібербезпеки протягом наступних чотирьох років.

Одними з перших проєктів, які реалізовуватимуться у межах цієї програми упродовж 2025-2027 рр., стануть ініціативи, що фінансуються Шведським агентством з міжнародного розвитку (Sida) в Україні у межах Талліннського механізму.

Закупівлі відбуватимуться через Естонський реєстр публічних закупівель, де будуть розміщені всі необхідні документи, критерії оцінювання проєктів тощо.

Серед переліку країн, які можуть взяти участь у закупівлях, і наша держава.

Подавати тендерні пропозиції можна за трьома напрямами як окремо, так і за всіма разом: консультаційні послуги з інформаційної та кібербезпеки (орієнтовна вартість – до 5 млн євро); аналіз, розробка та впровадження програмного забезпечення з інформаційної та кібербезпеки (орієнтовна вартість – до 9 млн євро); різні компоненти ІТ- та кіберінфраструктури, їхнє встановлення та налаштування (орієнтовна вартість – до 13 млн євро).

Загальна вартість закупівель для укладення рамкових договорів складає до 27 млн євро на чотири роки.

Подати свої пропозиції можна виключно через Естонський реєстр публічних закупівель після проходження авторизації за допомогою цифрового ID. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 16 грудня 2025 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI