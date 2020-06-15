Cloudian представила новое решение HyperIQ

15 июня 2020 г., 11:05

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Компания Cloudian сообщила о выходе нового ПО HyperIQ, которое поможет клиентам управлять и контролировать свои среды хранения объектов в режиме реального времени с помощью интерактивной панели инструментов, расширенной аналитики и предупреждающих уведомлений об обслуживании.



HyperIQ предлагает интеллектуальные системы хранения и анализа пользователей, а также проверки работоспособности, которые обеспечивают профилактическое обслуживание, повышенную безопасность и оптимизацию ресурсов. В результате клиенты могут сократить среднее время на ремонт, повысить доступность и ускорить новые развертывания, тем самым экономя эксплуатационные расходы и позволяя им легче адаптироваться к требованиям рабочей нагрузки.



С HyperIQ, компания предоставляет клиентам интеллектуальное, унифицированное представление всей их инфраструктуры хранения данных Cloudian, охватывающее взаимосвязанных пользователей, приложения, сетевые подключения и устройства хранения.



В дополнение к настраиваемой пользователем панели мониторинга, новое программное обеспечение для мониторинга также предоставляет систему уведомлений. HyperIQ можно настроить для предоставления уведомлений через несколько сторонних каналов уведомлений, таких как Slack, OpsGenie, Kafka и PagerDuty. Необычно видеть такую обширную поддержку сторонних каналов, и это очень полезная функция. Это должно значительно упростить интеграцию программного обеспечения в существующие рабочие процессы, чем в противном случае. Программное обеспечение также поддерживает отправку оповещений о сбоях оборудования или создание заявок на поддержку, которые будут устранены позже.

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