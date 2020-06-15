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Aruba расширила линейку коммутаторов нового поколения

15 июня 2020 г., 11:45
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Aruba расширила линейку коммутаторов нового поколения

Компания Aruba сообщила о расширении линейки  коммутаторов нового поколения для распределенных предприятий и среднего бизнеса.

Как отмечается, чтобы помочь организациям ускорить Edge трансформацию, Aruba расширила свой портфель коммутаторов CX Switch, включив в него системы Aruba CX 6200 Switch Series.

Новая серия обеспечивает встроенные возможности анализа и автоматизации на границе сети, где происходит подключение пользователей и устройств, создавая тем самым знания, которые помогают достичь более высоких результатов в бизнесе.

Коммутаторы серии CX 6200, по заявлению Aruba, позволят клиентам использовать единую операционную систему как в локальных вычислительных сетях и сетях филиалов, так и в центрах обработки данных.

Aruba также расширила возможности в области контроля расходов и поставок. Они включают в себя формат «сеть как услуга» через HPE GreenLake и гибкие варианты финансирования через HPE Financial Services. Например, клиенты могут приобрести необходимую им технологию и оплачивать только 1% от стоимости контракта ежемесячно в течение первых восьми месяцев, откладывая более 90% от стоимости до 2021 года.


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