Первый доступный смартфон со складывающимся экраном будет от ZTE?

15 июня 2020 г., 10:35

Появилась информация, что компания ZTE планирует выпустить смартфон со складывающимся экраном. В частности, об этом свидетельствует регистрация патентных заявок производителя в китайском агентстве CNIPA.



По сообщению DigiTimes, устройство ZTE будет выпущено в формате с горизонтальной осью складывания, как Samsung Galaxy Flip.



Количество и размещение камер говорит о том, что новый смартфон будет скорее всего позиционироваться в нише доступных устройств.



Вероятнее всего сгибающийся экран ZTE будет покупать у китайской компании Royole, которая, по ее утверждению, смогла наладить выпуск дисплеев по технологии ultra low temperature-non silicone semiconductor, что якобы обеспечило их низкую себестоимость.



Наблюдатели предполагают, что ZTE представит новое устройство с гибким экраном в следующем году.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации