Citrix: для эффективной дистанционной работы необходимо внедрять цифровое рабочее пространство

12 июля 2021 г., 14:35

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Совместное исследование компаний Citrix Systems и OnePoll показало (PDF, EN) , что в результате вынужденного в год пандемии перехода значительного количества сотрудников компаний на удаленную работу выросли вовлеченность и производительность. Однако сотрудники считают, что им дают слишком много инструментов, не предлагая при этом эффективных способов их использования. И это снижает производительность труда.

«Люди работают столько же и даже больше, но фактически делают меньше, потому что технологии начинают им мешать, – говорит Тим Минахан (Tim Minahan), исполнительный вице-президент компании Citrix по бизнес-стратегии. – Выстраивая свою деятельность вокруг новых гибридных моделей работы, компании должны пересмотреть роль технологий и их применение в масштабе организации».

Существенно выросло число приложений, необходимых сотрудникам для работы, а вместе с этим усложнились процессы на рабочем месте. Опрос Work Your Way показал:

64% специалистов сейчас используют больше инструментов для совместной работы и коммуникаций, чем до пандемии;

71% заявили, что это усложняет работу.

«Сотрудники разочарованы, и чтобы они работали с полной отдачей, компании должны упростить рабочий процесс. Специалистам требуются технологии, которые адаптируются к их стилю работы, а не заставлять переучиваться», – считает Минахан.

Под влиянием пандемии меняется и стиль работы. Почти 90% респондентов хотят после пандемии работать по гибкому графику дома и в офисе.

С помощью цифровых рабочих пространств компании могут:

унифицировать работу – дома, в офисе или в дороге сотрудники имеют стабильный и надежный доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы максимально эффективно выполнять любые рабочие задания независимо от канала связи, местоположения и используемого устройства;

защитить работу – контекстный доступ и защита приложений обеспечивают безопасность приложений и информации независимо от местоположения сотрудника;

упростить работу – интеллектуальные средства, такие как машинное обучение, виртуальные помощники и упрощенные процессы персонализируют и автоматизируют работу, чтобы сотрудники не отвлекались и трудились с максимальной отдачей.

Почти 90% участников опроса считают, что компании используют программные платформы цифрового рабочего пространства, чтобы упростить гибридный и распределенный режимы. И добиваются в этом результатов.

72% работников заявили, что их продуктивность повысилась;

77% отметили помощь в совместной работе.

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