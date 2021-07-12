Citrix: для эффективной дистанционной работы необходимо внедрять цифровое рабочее пространство

|0
Совместное исследование компаний Citrix Systems и OnePoll показало
«Люди работают столько же и даже больше, но фактически делают меньше, потому что технологии начинают им мешать, – говорит Тим Минахан (Tim Minahan), исполнительный вице-президент компании Citrix по бизнес-стратегии. – Выстраивая свою деятельность вокруг новых гибридных моделей работы, компании должны пересмотреть роль технологий и их применение в масштабе организации».
Существенно выросло число приложений, необходимых сотрудникам для работы, а вместе с этим усложнились процессы на рабочем месте. Опрос Work Your Way показал:
- 64% специалистов сейчас используют больше инструментов для совместной работы и коммуникаций, чем до пандемии;
- 71% заявили, что это усложняет работу.
«Сотрудники разочарованы, и чтобы они работали с полной отдачей, компании должны упростить рабочий процесс. Специалистам требуются технологии, которые адаптируются к их стилю работы, а не заставлять переучиваться», – считает Минахан.
Под влиянием пандемии меняется и стиль работы. Почти 90% респондентов хотят после пандемии работать по гибкому графику дома и в офисе.
С помощью цифровых рабочих пространств компании могут:
- унифицировать работу – дома, в офисе или в дороге сотрудники имеют стабильный и надежный доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы максимально эффективно выполнять любые рабочие задания независимо от канала связи, местоположения и используемого устройства;
- защитить работу – контекстный доступ и защита приложений обеспечивают безопасность приложений и информации независимо от местоположения сотрудника;
- упростить работу – интеллектуальные средства, такие как машинное обучение, виртуальные помощники и упрощенные процессы персонализируют и автоматизируют работу, чтобы сотрудники не отвлекались и трудились с максимальной отдачей.
Почти 90% участников опроса считают, что компании используют программные платформы цифрового рабочего пространства, чтобы упростить гибридный и распределенный режимы. И добиваются в этом результатов.
- 72% работников заявили, что их продуктивность повысилась;
- 77% отметили помощь в совместной работе.
Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!
|0