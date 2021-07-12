Zyxel представила точки доступа Wi-Fi для индустрии HoReCa

12 июля 2021 г., 13:54

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Компания DC-Link, официальный дистрибьютор Zyxel Networks в Украине, сообщила о выпуске двух новых точек доступа стандарта Wi-Fi 5: Zyxel WAC500 и Zyxel WAC500H. Литера H в названии второй модели означает настенное расположение устройства и ряд опций, предназначенных специально для размещения в отелях.



Как отмечается, благодаря включенной в базовую поставку лицензии NebulaFlex Pro, обе новинки поддерживают три вида управления: локальное, облачное и через аппаратный контроллер. Таким образом, в зависимости от сложности сети, системные администраторы свободны в выборе способов работы с устройствами.



Zyxel WAC500H включает поддержку Wave 2 стандартов 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц). Антенны, примененные в устройстве, сконструированы по схеме 2x2 с поддержкой MU-MIMO. Скорость передачи данных до 866 Мбит/с. Устройство оснащено эффективной защитой от помех сетей 4G/5G.



Интересной особенностью Zyxel WAC500H являются два гигабитных LAN выхода, один из которых способен передавать питание по PoE.

Особо подчеркивается, что устройство разработано для сценариев развертывания в каждой комнате. Таким образом, WAC500H не просто точка доступа Wi-Fi, но и гигабитный коммутатор с PoE. Это позволяет подключать к точке проводной принтер, VoIP-телефон и другую периферию. Например, поддерживается проводное подключение 24/7 с PoE для терминалов в ресторанах, барах и кафе.



WAC500H поддерживают три вида управления: локальный веб-интерфейс, облачная платформа управления сетью Zyxel Nebula и аппаратный контроллер. В простой сети она может работать в автономном режиме, для сложной сети, требующей расширенных функций, можно выбрать аппаратный контроллер. А облачная сеть Nebula разработана для использования в любых сетях благодаря высокой масштабируемости, многофункциональности и централизованному управлению.



Работая со стандартами 802.11ac Wave 2, WAC500H обеспечивает быстрое и надежное подключение с полной поддержкой видеоконференцсвязи, безопасной передачи данных и бесшовного подключения нескольких устройств.



Универсальная, но при этом низкопрофильная конструкция крепления позволяет точке доступа органично вписаться в любой интерьер при установке на стену, рядом с электророзеткой, в отдаленном месте или даже просто на рабочем столе.



Гибридная точка доступа, по своим радио характеристикам и производительности являющаяся аналогом WAC500H, но с корпусом и креплением как для настенного, так и для потолочного размещения в ресторанах, кафе, барах, офисах, складах, школах и др.



В комплект поставки WAC500 входит лицензия NebulaFlex Pro сроком 1 год и, аналогично модели WAC500H, может управляться локально через контроллер или через облако. В зависимости от сложности сети системные администраторы могут выбрать оптимальную схему работы с устройством.



WAC500 поддерживает Wave 2, стандарты 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц). Антенная схема 2x2 MU-MIMO. Скорость передачи данных до 866 Мбит/с.

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