OPPO открывает завод в Турции

12 июля 2021 г., 15:21

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Компания OPPO объявила о запуске производства устройств на новом заводе в Стамбуле в полной фазе эксплуатации, после нескольких месяцев тестового режима.



Как отмечается, предприятие укрепляет долгосрочные инвестиции в регион и поможет усилить производственные возможности компании. В настоящее время OPPO единственный бренд смартфонов, завод которого был построен в Турции после получения сертификата CKD, что позволяет предприятию производить продукцию OPPO с нуля, а не собирать из готовых импортируемых заготовок.



“Развитие этой современной фабрики в районе Тузла, Стамбул, знаменует собой еще один важный этап развития OPPO в регионе. Мы безмерно благодарны за отзывчивость и поддержку со стороны местных жителей", заявил Джонни Чжан, президент региона Центральной и Восточной Европы OPPO.



Построенный за четыре месяца и расположенный всего в нескольких милях от региональной штаб-квартиры OPPO в Аташехире, завод площадью 10 200 кв. м. Имеет штат, насчитывающий около 850 сотрудников, 99% из которых являются местными жителями и гражданами Турции. Вместо традиционных сборочных работ эта инновационная фабрика позволяет реализовать весь процесс выпуска смартфонов с помощью производственной линии по технологии поверхностного монтажа (SMT), которая отличается высоким уровнем автоматизации. Согласно оценкам компании, предприятие обеспечит примерно 10 тыс. рабочих мест с учетом цепочки поставок.



Чтобы удовлетворить растущий местный спрос, фабрика в настоящее время производит смартфоны A серии и смартфоны линейки Reno Lite.



OPPO вышла на турецкий рынок в 2019 году и уже добилась заметных показателей в регионе, рыночный потенциал которого региона считает очень перспективным.



В настоящее время у компании OPPO десять заводов по всему миру, в том числе в Китае, Индии, Южной Азии, Восточной Европе и в других регионах.

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