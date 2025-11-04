Cisco виводить AI на периферію з випуском платформи Unified Edge

4 ноября 2025 г., 14:35

0

Tweet

Cisco Systems представила широкий спектр нових продуктів та оновлень платформи, спрямованих на інтеграцію штучного інтелекту безпосередньо в мережеву периферію (edge) та модернізацію розгортання розподілених робочих навантажень.



Анонси, зроблені на щорічному саміті партнерів Cisco, позиціонують компанію як критичний інфраструктурний рівень для ери AI, який має забезпечити обчислення в реальному часі та автономні AI-роботи у масштабі.



"AI рухається швидше, ніж інфраструктура наших клієнтів може підтримувати" - зазначив Тім Куган (Tim Coogan), старший віцепрезидент Cisco з глобальних партнерських продажів.



Головною новиною став запуск Cisco Unified Edge - конвергентної апаратної платформи, спеціально розробленої для роботи AI на периферії. Платформа поєднує обчислювальні можливості, мережеві функції та сховище в єдиній модульній системі, призначеній для реалізації AI-висновків у реальному часі (real-time inferencing).



Як зазначається, Unified Edge орієнтована на середовища, де дані генеруються безпосередньо, як-от роздрібна торгівля, охорона здоров'я та виробництво. Модульне шасі підтримує CPU та GPU, до 120 терабайт сховища, а також інтегроване мережеве підключення 25 гігабіт. Платформа включає вбудовані функції безпеки, такі як конфіденційні обчислення та доступ із нульовою довірою (zero-trust access).



Cisco також представила оновлення своєї безпечної мережевої архітектури, готової до AI.



Клієнти тепер можуть керувати мережами Catalyst та Meraki з єдиної панелі керування Meraki, завершуючи перехід до хмарного керування всіма комутаторами iOS XE.



Ставка робиться на AI-автоматизацію. Впроваджуються "агентні робочі процеси", які використовують запити природною мовою та попередньо перевірені дизайни для автоматизації складних завдань розгортання.



До кінця кварталу стануть доступними нові захищені маршрутизатори серій 8200 та 8400, а також точки доступу Wi-Fi 7, що забезпечують низьку затримку для вимогливих AI-навантажень.



Для постачальників керованих послуг Cisco представила нові функції безпеки у своїй платформі Security Cloud Control. Тепер оператори можуть керувати розгортанням Hybrid Mesh Firewall та іншими службами безпеки для багатьох клієнтів з однієї консолі.



Hybrid Mesh Firewall поєднує перевірку загроз на пристрої, інтегровану програмно-визначену глобальну мережу (SD-WAN) та сегментацію на основі AI, розширюючи захист на дата-центри, хмару та периферію.



Керівники Cisco наголосили, що стратегія компанії зосереджена на інфраструктурній модернізації, безпечному підключенні та цифровій стійкості, необхідних для підтримки "ери агентного AI", коли автономні AI-агенти виконуватимуть складні завдання.



Cisco Unified Edge, нові маршрутизатори, точки доступу та можливості хмарного керування будуть доступні до кінця року. Оновлення для Security Cloud Control доступні вже сьогодні.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI