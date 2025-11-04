Adeia розпочала судовий процес щодо порушення патентних прав проти AMD

4 ноября 2025 г., 15:35

Компанія Adeia оголосила, що подала позови про порушення патентних прав проти Advanced Micro Devices до Окружного суду США Західного округу Техасу.



"Adeia розпочала судовий позов проти AMD, щоб захистити наші права на інтелектуальну власність та інвестиції, які ми зробили в наші фундаментальні напівпровідникові технології", — заявив Пол Е. Девіс (Paul E. Davis), генеральний директор Adeia. "Протягом багатьох років продукти AMD включали та широко використовували запатентовані напівпровідникові інновації Adeia, які значною мірою сприяли їхньому успіху як лідера ринку. Після тривалих зусиль досягти взаємоприйнятного вирішення без судового розгляду, ми вважаємо цей крок необхідним для захисту нашої інтелектуальної власності від несанкціонованого використання з боку AMD, що триває".



У своїх позовах Adeia стверджує, що AMD порушує десять патентів із портфеля інтелектуальної власності (IP) Adeia у сфері напівпровідників — сім патентів, що охоплюють технологію гібридного з'єднання (hybrid bonding), та три патенти, що охоплюють технологію передових технологічних вузлів (advanced process node).



"Ми впевнені, що продовження цього судового розгляду є правильним кроком для захисту винаходів Adeia, а також інтересів наших акціонерів та клієнтів", — сказав Девіс. "Хоча ми залишаємося відкритими до досягнення чесної та розумної домовленості, яка відображатиме цінність нашої інтелектуальної власності, ми повністю готові домагатися розв'язання цього питання через суди, щоб захистити наші права, і твердо віримо у нашу здатність досягти успішного результату".



Зазначено, протягом останніх чотирьох десятиліть Adeia та компанії-попередники постійно інвестували в дослідження та розробки, в результаті чого був створений один із найбільших у світі портфелів IP, що складається з понад 13 000 патентних активів у всьому світі. Сьогодні IP Adeia широко ліцензується у медіа- та напівпровідниковій галузях.

