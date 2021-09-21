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Canon выпустила высокоскоростную камеру для репортажной съемки

21 сентября 2021 г., 12:25
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Canon выпустила высокоскоростную камеру для репортажной съемки

Компания Canon Europe объявила о выходе камеры EOS R3 для спортивной и репортажной съемки.

Как отмечается, EOS R3 разработана с учетом отзывов одной из самых требовательных групп пользователей — профессиональных фотожурналистов и спортивных фотографов. В общей сложности в камере насчитывается более 100 улучшений по сравнению с зеркальными и беззеркальными моделями Canon.

EOS R3 оснащена, по заверению компании, революционным многослойным CMOS-датчиком 24,1 Мп с задней подсветкой, который позволяет камере снимать с молниеносной скоростью и чутко реагировать на действия фотографа. Высокопроизводительный датчик изображения практически полностью избавлен от эффекта rolling shutter, а выдержка в диапазоне от 30 секунд до 1/64 000 секунды¹ позволит спортивным фотографам запечатлеть стремительно разворачивающиеся события. С электронным затвором можно снимать со скоростью до 30 кадров в секунду с автоэкспозицией и следящей автофокусировкой даже в формате RAW. Доступна также скорость съемки 15 и 3 кадра в секунду. Кроме того, впервые электронный затвор можно использовать как со вспышками Canon, так и с моделями других производителей. В этой камере Canon устранила традиционные недостатки электронных затворов и использовала функцию распознавания мерцания и режим коррекции высокочастотного мерцания, которые позволяют обнаруживать источники мерцающего света и исправлять их негативное влияние на изображение, а также предотвращать полошение, проблемы с цветом и экспозицией.

Высокая скорость EOS R3 относится не только к количеству кадров в секунду, но и к фокусировке. EOS R3 способна сфокусироваться за 0,03 секунды и на сегодняшний день является самой быстрой камерой серии EOS R. Она идеально подходит для фиксации непредсказуемых событий во время репортажной и спортивной съемки. Технология Dual Pixel CMOS AF II на базе улучшенного алгоритма глубокого обучения поддерживает автофокусировку c отслеживанием глаз, тела или лица человека; глаз, тела или головы животного, а также распознавание головы человека во время фото- и видеосъемки. Поскольку камера была спроектирована с учетом требований фотографов авто- и мотогонок, в ней впервые представлена функция отслеживания транспортных средств, в частности спортивных мотоциклов, раллийных автомобилей, гоночных автомобилей с открытой кабиной и класса GT. При этом фокус можно зафиксировать либо на автомобиле, либо на шлеме гонщика. Во всех режимах автофокусировки доступны распознавание глаз, лица, головы и тела, а также новая функция Flexible Zone, позволяющая выбирать размер и форму области при зональной автофокусировке. EOS R3 устанавливает новый стандарт фокусировки в условиях низкой освещенности (до –7,5 EV) и является одним из лидеров по этому параметру.

Для максимального контроля автофокусировки в EOS R3 доступно три способа выбора точки AF: быстрый смарт-контроллер, точный мультиконтроллер и управление с помощью взгляда. Последний вариант обеспечивает наиболее интуитивное управление: точка фокуса перемещается туда, куда смотрит фотограф. Когда события разворачиваются стремительно, такой подход даст самый быстрый отклик.

Встроенная система стабилизации изображения по пяти осям расширяет возможности съемки с рук и стабильной видеосъемки в движении. В комбинации с отдельными объективами RF с системой оптической стабилизации новая камера EOS R3 компенсирует до 8 ступеней экспозиции — это лучший на данный момент показатель.

В мире репортажной фотографии важно не только успеть запечатлеть решающий момент, но и оперативно передать готовые кадры для публикации. Благодаря множеству профессиональных вариантов подключения, в том числе встроенным модулям Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц, модель EOS R3 упрощает рабочий процесс и загрузку файлов на смартфон или другое устройство по беспроводной сети. Встроенный интерфейс Gigabit Ethernet обеспечивает еще более быстрое подключение, которое часто незаменимо при съемке на стадионах. Кроме того, если в вашем арсенале уже есть камеры EOS R5⁵ и EOS-1D X Mark III, все три модели могут обмениваться сетевыми настройками.

Камера поддерживает дистанционное управление с мобильного устройства через приложение Canon Camera Connect, а в случае Ethernet-подключения — через интерфейс Browser Remote в браузере. Это популярная функция, знакомая владельцам камеры EOS-1D X Mark III, также дает возможность дистанционно изменять метаданные, просматривать и загружать снимки. Кроме того, пользователям будет доступно приложение Canon Mobile File Transfer (MFT), это мобильное приложение для профессиональных фотографов, позволяющее переносить снимки через мобильное устройство на FTP/FTPS/SFTP сервер. Новый держатель смартфона Smartphone Link AD-P1 дает возможность закрепить устройство iOS или Android на многофункциональном адаптере и еще легче передавать снимки с помощью нового приложения MFT. Через приложение Canon Camera Connect теперь можно обновлять встроенное ПО EOS R3 прямо со смартфона — раньше эту функцию не поддерживала ни одна другая камера EOS.

Canon выпустила высокоскоростную камеру для репортажной съемки


Новая EOS R3, вслед за EOS R5, выводит гибридный подход Canon на новый уровень: камера отлично справляется как c высококачественной съемкой фотографий, так и с не менее впечатляющей видеосъемкой в высоком разрешении. Камера способна записывать видео в формате RAW с разрешением 6K 60p, которое передает на 50 % больше деталей, чем 4K. Имея на руках RAW-файлы с разрешением 6K (формат CRM), вы можете корректировать экспозицию и баланс белого на этапе постобработки и получать впечатляющие кадры. Видео в формате 4K с частотой до 60p создается за счет избыточной дискретизации 6K-изображения, что гарантирует непревзойденное качество 4K-материалов. EOS R3 может записывать 4K-видео с частотой 120p. Такая частота кадров позволяет использовать замедленную съемку, которая эффектно выглядит при освещении динамичных и скоростных видов спорта. Новая камера записывает до шести часов обычного видео или до полутора часов видео с высокой частотой кадров 119,88/100p.⁸

Чтобы сократить размер видеофайла и упростить его дальнейшую обработку, видеоряд в формате CRM Light или MP4 можно сохранять со сжатием ALL-I, IPB или IPB Light, что позволяет выбрать подходящую скорость цифрового потока с учетом поставленной задачи и доступного места. Благодаря двум слотам для карт памяти — UHS-II SD и сверхскоростному CFexpress — можно снимать RAW-видео в разрешении 6K и записывать его на обе карты в формате MP4⁹, чтобы иметь резервную копию критически важных материалов. Знаменитая гамма Canon LOG 3 дает возможность внутренней 10-битной записи с расширенным динамическим диапазоном, а также записи в 10-битном стандарте HDR PQ, сокращающем потребность в редактировании и цветовой коррекции материала на этапе постобработки. Камера EOS R3 оснащена новым многофункциональным разъемом для аксессуаров, который особенно оценят разъездные корреспонденты. Он совместим с недавно выпущенным направленным стереомикрофоном DM-E1D с питанием от камеры и цифровой обработкой сигнала, а также с адаптером TEAC Tascam CA-XLR2d-C XLR для двухканальной записи звука с помощью профессиональных XLR-микрофонов.

Новая беззеркальная камера, предлагающая скорость и привычные возможности серии EOS-1, оснащена высококачественным электронным видоискателем с разрешением 5,76 млн точек без эффекта блэкаута. Он имеет минимальную задержку и частоту обновления до 120 кадр/с при полном разрешении — по удобству такой видоискатель не уступает оптическому. Дополненный новой функцией View Assist, моделирующей оптический видоискатель, новый электронный видоискатель обеспечивает более насыщенные цвета и увеличенный динамический диапазон. Задержку срабатывания затвора можно сократить всего до 20 мс — это меньше половины аналогичного значения стандартных камер. Таким образом кадр делается практически мгновенно после нажатия кнопки спуска затвора. Новый сенсорный экран с регулируемым углом наклона и разрешением 4,1 млн точек передает больше деталей, чем любая предыдущая модель. Большой выбор положений наклона и поворота дает больше вариантов ракурса съемки. Камера EOS R3 сочетает знакомую эргономику семейства EOS с новыми элементами управления и возможностями пользовательской настройки, включая выбор типа и громкости звука при спуске затвора. Чтобы не терять времени на выставление параметров при смене камеры, фотограф сможет легко скопировать и сохранить на карту памяти персонализированные настройки. EOS R3 использует тот же аккумулятор LP-E19, что и камеры EOS-1D X Mark II и EOS-1D X Mark III, — это не только обеспечивает большую продолжительность съемки без подзарядки, но и повышает совместимость с имеющимся парком цифровых зеркальных камер.

Новый легкий, защищенный от пыли и влаги корпус EOS R3 из магниевого сплава рассчитан на самые суровые условия эксплуатации. Защита от непогоды сохранится и при подключении к камере вспышки Speedlite — при помощи анонсированного многофункционального адаптера AD-E1. Также к многофункциональному креплению EOS R3 можно подключить новый компактный передатчик Speedlite Transmitter ST-E10 для дистанционного радиоуправления несколькими вспышками Speedlite.

Сегодня Canon также выпускает два новых производительных и универсальных объектива RF, которые расширят диапазон доступных в этой серии фокусных расстояний: RF 100–400mm F5.6–8 IS USM и RF 16mm F2.8 STM.

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