Canon выпустила высокоскоростную камеру для репортажной съемки

Как отмечается, EOS R3 разработана с учетом отзывов одной из самых требовательных групп пользователей — профессиональных фотожурналистов и спортивных фотографов. В общей сложности в камере насчитывается более 100 улучшений по сравнению с зеркальными и беззеркальными моделями Canon.



EOS R3 оснащена, по заверению компании, революционным многослойным CMOS-датчиком 24,1 Мп с задней подсветкой, который позволяет камере снимать с молниеносной скоростью и чутко реагировать на действия фотографа. Высокопроизводительный датчик изображения практически полностью избавлен от эффекта rolling shutter, а выдержка в диапазоне от 30 секунд до 1/64 000 секунды¹ позволит спортивным фотографам запечатлеть стремительно разворачивающиеся события. С электронным затвором можно снимать со скоростью до 30 кадров в секунду с автоэкспозицией и следящей автофокусировкой даже в формате RAW. Доступна также скорость съемки 15 и 3 кадра в секунду. Кроме того, впервые электронный затвор можно использовать как со вспышками Canon, так и с моделями других производителей. В этой камере Canon устранила традиционные недостатки электронных затворов и использовала функцию распознавания мерцания и режим коррекции высокочастотного мерцания, которые позволяют обнаруживать источники мерцающего света и исправлять их негативное влияние на изображение, а также предотвращать полошение, проблемы с цветом и экспозицией.



Высокая скорость EOS R3 относится не только к количеству кадров в секунду, но и к фокусировке. EOS R3 способна сфокусироваться за 0,03 секунды и на сегодняшний день является самой быстрой камерой серии EOS R. Она идеально подходит для фиксации непредсказуемых событий во время репортажной и спортивной съемки. Технология Dual Pixel CMOS AF II на базе улучшенного алгоритма глубокого обучения поддерживает автофокусировку c отслеживанием глаз, тела или лица человека; глаз, тела или головы животного, а также распознавание головы человека во время фото- и видеосъемки. Поскольку камера была спроектирована с учетом требований фотографов авто- и мотогонок, в ней впервые представлена функция отслеживания транспортных средств, в частности спортивных мотоциклов, раллийных автомобилей, гоночных автомобилей с открытой кабиной и класса GT. При этом фокус можно зафиксировать либо на автомобиле, либо на шлеме гонщика. Во всех режимах автофокусировки доступны распознавание глаз, лица, головы и тела, а также новая функция Flexible Zone, позволяющая выбирать размер и форму области при зональной автофокусировке. EOS R3 устанавливает новый стандарт фокусировки в условиях низкой освещенности (до –7,5 EV) и является одним из лидеров по этому параметру.



Для максимального контроля автофокусировки в EOS R3 доступно три способа выбора точки AF: быстрый смарт-контроллер, точный мультиконтроллер и управление с помощью взгляда. Последний вариант обеспечивает наиболее интуитивное управление: точка фокуса перемещается туда, куда смотрит фотограф. Когда события разворачиваются стремительно, такой подход даст самый быстрый отклик.



Встроенная система стабилизации изображения по пяти осям расширяет возможности съемки с рук и стабильной видеосъемки в движении. В комбинации с отдельными объективами RF с системой оптической стабилизации новая камера EOS R3 компенсирует до 8 ступеней экспозиции — это лучший на данный момент показатель.



В мире репортажной фотографии важно не только успеть запечатлеть решающий момент, но и оперативно передать готовые кадры для публикации. Благодаря множеству профессиональных вариантов подключения, в том числе встроенным модулям Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц, модель EOS R3 упрощает рабочий процесс и загрузку файлов на смартфон или другое устройство по беспроводной сети. Встроенный интерфейс Gigabit Ethernet обеспечивает еще более быстрое подключение, которое часто незаменимо при съемке на стадионах. Кроме того, если в вашем арсенале уже есть камеры EOS R5⁵ и EOS-1D X Mark III, все три модели могут обмениваться сетевыми настройками.



Камера поддерживает дистанционное управление с мобильного устройства через приложение Canon Camera Connect, а в случае Ethernet-подключения — через интерфейс Browser Remote в браузере. Это популярная функция, знакомая владельцам камеры EOS-1D X Mark III, также дает возможность дистанционно изменять метаданные, просматривать и загружать снимки. Кроме того, пользователям будет доступно приложение Canon Mobile File Transfer (MFT), это мобильное приложение для профессиональных фотографов, позволяющее переносить снимки через мобильное устройство на FTP/FTPS/SFTP сервер. Новый держатель смартфона Smartphone Link AD-P1 дает возможность закрепить устройство iOS или Android на многофункциональном адаптере и еще легче передавать снимки с помощью нового приложения MFT. Через приложение Canon Camera Connect теперь можно обновлять встроенное ПО EOS R3 прямо со смартфона — раньше эту функцию не поддерживала ни одна другая камера EOS.

Новая EOS R3, вслед за EOS R5, выводит гибридный подход Canon на новый уровень: камера отлично справляется как c высококачественной съемкой фотографий, так и с не менее впечатляющей видеосъемкой в высоком разрешении. Камера способна записывать видео в формате RAW с разрешением 6K 60p, которое передает на 50 % больше деталей, чем 4K. Имея на руках RAW-файлы с разрешением 6K (формат CRM), вы можете корректировать экспозицию и баланс белого на этапе постобработки и получать впечатляющие кадры. Видео в формате 4K с частотой до 60p создается за счет избыточной дискретизации 6K-изображения, что гарантирует непревзойденное качество 4K-материалов. EOS R3 может записывать 4K-видео с частотой 120p. Такая частота кадров позволяет использовать замедленную съемку, которая эффектно выглядит при освещении динамичных и скоростных видов спорта. Новая камера записывает до шести часов обычного видео или до полутора часов видео с высокой частотой кадров 119,88/100p.⁸



Чтобы сократить размер видеофайла и упростить его дальнейшую обработку, видеоряд в формате CRM Light или MP4 можно сохранять со сжатием ALL-I, IPB или IPB Light, что позволяет выбрать подходящую скорость цифрового потока с учетом поставленной задачи и доступного места. Благодаря двум слотам для карт памяти — UHS-II SD и сверхскоростному CFexpress — можно снимать RAW-видео в разрешении 6K и записывать его на обе карты в формате MP4⁹, чтобы иметь резервную копию критически важных материалов. Знаменитая гамма Canon LOG 3 дает возможность внутренней 10-битной записи с расширенным динамическим диапазоном, а также записи в 10-битном стандарте HDR PQ, сокращающем потребность в редактировании и цветовой коррекции материала на этапе постобработки. Камера EOS R3 оснащена новым многофункциональным разъемом для аксессуаров, который особенно оценят разъездные корреспонденты. Он совместим с недавно выпущенным направленным стереомикрофоном DM-E1D с питанием от камеры и цифровой обработкой сигнала, а также с адаптером TEAC Tascam CA-XLR2d-C XLR для двухканальной записи звука с помощью профессиональных XLR-микрофонов.



Новая беззеркальная камера, предлагающая скорость и привычные возможности серии EOS-1, оснащена высококачественным электронным видоискателем с разрешением 5,76 млн точек без эффекта блэкаута. Он имеет минимальную задержку и частоту обновления до 120 кадр/с при полном разрешении — по удобству такой видоискатель не уступает оптическому. Дополненный новой функцией View Assist, моделирующей оптический видоискатель, новый электронный видоискатель обеспечивает более насыщенные цвета и увеличенный динамический диапазон. Задержку срабатывания затвора можно сократить всего до 20 мс — это меньше половины аналогичного значения стандартных камер. Таким образом кадр делается практически мгновенно после нажатия кнопки спуска затвора. Новый сенсорный экран с регулируемым углом наклона и разрешением 4,1 млн точек передает больше деталей, чем любая предыдущая модель. Большой выбор положений наклона и поворота дает больше вариантов ракурса съемки. Камера EOS R3 сочетает знакомую эргономику семейства EOS с новыми элементами управления и возможностями пользовательской настройки, включая выбор типа и громкости звука при спуске затвора. Чтобы не терять времени на выставление параметров при смене камеры, фотограф сможет легко скопировать и сохранить на карту памяти персонализированные настройки. EOS R3 использует тот же аккумулятор LP-E19, что и камеры EOS-1D X Mark II и EOS-1D X Mark III, — это не только обеспечивает большую продолжительность съемки без подзарядки, но и повышает совместимость с имеющимся парком цифровых зеркальных камер.



Новый легкий, защищенный от пыли и влаги корпус EOS R3 из магниевого сплава рассчитан на самые суровые условия эксплуатации. Защита от непогоды сохранится и при подключении к камере вспышки Speedlite — при помощи анонсированного многофункционального адаптера AD-E1. Также к многофункциональному креплению EOS R3 можно подключить новый компактный передатчик Speedlite Transmitter ST-E10 для дистанционного радиоуправления несколькими вспышками Speedlite.



Сегодня Canon также выпускает два новых производительных и универсальных объектива RF, которые расширят диапазон доступных в этой серии фокусных расстояний: RF 100–400mm F5.6–8 IS USM и RF 16mm F2.8 STM.

