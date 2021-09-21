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Десятая версия DLP-решения Safetica ONE предлагает расширенную защиту от внутренних угроз

21 сентября 2021 г., 13:05
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Десятая версия DLP-решения Safetica ONE предлагает расширенную защиту от внутренних угроз

Компания Eset сообщает о выходе новой версии Safetica ONE – решения для предотвращения утечек конфиденциальных корпоративных данных. Основными новинками десятой версии стали защита от внутренних угроз и новая технология проверки контента. Стоит отметить, что компания Safetica входит в Eset Technology Alliance.

Среди новых возможностей Safetica ONE – объединение Insider Threat Protection и DLP в одном решении для выявления скрытых угроз и повышения уровня защиты данных. Также в новой версии реализована быстрая интеграция Safetica со сторонними инструментами для расширенного анализа данных, такими как Power BI или Tableau.

Кроме этого, обновлена технология проверки контента с расширенной поддержкой типов файлов и добавлено оптическое распознавание символов (OCR) с более мощным и точным обнаружением конфиденциальной информации.

Safetica ONE защищает важные данные, в том числе личную информацию, стратегические документы, базы данных клиентов, платежные данные, интеллектуальную собственность и контракты от человеческих ошибок и преднамеренных действий инсайдеров.

Также DLP-решение позволяет анализировать риски, выявлять и быстро обезвреживать угрозы. При этом простая интеграция Safetica ONE обеспечивает защиту данных на всех устройствах, основных операционных системах и в облаке, учитывая потребности как малого и среднего бизнеса, так и корпораций.

Продуктовая линейка и дополнительные модули:

  • Safetica ONE Discovery – осуществляет комплексный аудит и классифицирует все потоки данных в организации;
  • Safetica ONE Protection – обнаруживает риски, учит сотрудников, а также предотвращает человеческие ошибки и преднамеренные вредоносные воздействия;
  • Safetica ONE Enterprise – расширяет возможности предотвращения потери данных и защиты от внутренних угроз благодаря дополнительному контролю рабочего процесса, автоматизации и интеграции со сторонними решениями для защиты сетей, SIEM и инструментами анализа данных;
  • Safetica ONE Mobile – используется для управления мобильными устройствами (MDM) для улучшения безопасности данных на смартфонах и планшетах;
  • Модуль UEBA позволяет просматривать подробную информацию о действиях пользователей и выявлять необычное поведение для обеспечения бесперебойной деятельности компании даже во время удаленного режима работы. Модуль используется в дополнение к любому продукту Safetica ONE.

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