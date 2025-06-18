BookTEK – нове ім’я лінійки книжкових сканерів від німецького виробника

18 июня 2025 г., 16:35

Німецька Image Access оголосила про ребрендинг лінійки сканерів Bookeye, повідомляє компанія «МУК». Оновлена серія отримала назву BookTEK, що підкреслює технологічну спрямованість обладнання та акцент на високу якість зображення. Ребрендинг супроводжується розвитком функціональності та розширенням можливостей обладнання для ефективного зацифрування бібліотечних та архівних матеріалів.

Серія BookTEK забезпечує високу точність, надійність та дбайливу роботу з оригіналами, дозволяючи оцифровувати цінні матеріали з дотриманням усіх стандартів якості та технологічної безпеки.

Лінійка BookTEK доповнює серію WideTEK, формуючи універсальну пропозицію для професійного зацифровування. Сканери BookTEK та WideTEK забезпечують різноманітність рішень для різних галузей та завдань.

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