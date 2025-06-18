 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

BookTEK – нове ім’я лінійки книжкових сканерів від німецького виробника

18 июня 2025 г., 16:35

BookTEK – нове ім’я серії книжкових сканерів від німецького виробника

Німецька Image Access оголосила про ребрендинг лінійки сканерів Bookeye, повідомляє компанія «МУК». Оновлена серія отримала назву BookTEK, що підкреслює технологічну спрямованість обладнання та акцент на високу якість зображення. Ребрендинг супроводжується розвитком функціональності та розширенням можливостей обладнання для ефективного зацифрування бібліотечних та архівних матеріалів.

Серія BookTEK забезпечує високу точність, надійність та дбайливу роботу з оригіналами, дозволяючи оцифровувати цінні матеріали з дотриманням усіх стандартів якості та технологічної безпеки.

Лінійка BookTEK доповнює серію WideTEK, формуючи універсальну пропозицію для професійного зацифровування. Сканери BookTEK та WideTEK забезпечують різноманітність рішень для різних галузей та завдань.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  