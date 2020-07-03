Canon EOS Web Kit — решение для стримов и онлайн-конференций

3 июля 2020 г., 14:45

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Компания Canon CEE предствила комплект для работы онлайн со студийным качеством — EOS Web Kit. В него входят камера Canon EOS M50 Kit 15-45 IS STM, программное обеспечение для ее подключения в режиме веб-камеры, микрофон и дополнительное оборудование. Новинка призвана помочь тем, кто вынужденно в новых условиях должен изменить форму общения с клиентами с оффлай на онлайн.

Среди преимуществ нового комплекта от Canon по сравнению с традиционными веб-камерами отмечается обеспечиваемое им высокое качество изображения при любых условиях освещения, а также замечательная автофокусировка и масштабирования изображения. Входящая в комплект камера Canon EOS M50 поддерживает сменные объективы для расширения возможностей съемки. Кроме этого, Canon EOS Web Kit включает микрофон Canon DM-E100, AC-адаптер, кабель Micro USB, штатив (минимальная длина 400 мм), карту памяти, утилиту для веб-камеры Canon EOS, видео- и пошаговую PDF-инструкцию, а также онлайн-консультацию от продуктового менеджера Canon по настройке.

Спецификация камеры Canon EOS M50 включает поддержку 4K и Full HD 60p. В ней реализована одна из сверхскоростных технологий автофокусировки DualPixel CMOS AF — камера автоматически фокусируется на лице и уверенно держит его в фокусе.

Среди конструкторских преимуществ — сенсорный экран с регулируемым углом наклона, «горячий башмак», микрофон и порт HDMI. Canon M50 также поддерживает расширенные возможности подключения (Wi-Fi, Bluetooth, приложение Canon Camera Connect, Image Canon) и фото/видеосъемки (APS-C; объективы EF-M, EF, EF-S; видоискатель).

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