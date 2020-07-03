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VMware поглотила Datrium

3 июля 2020 г., 13:55

VMware поглотила Datrium

Компания VMware сообщила об очередном поглощении. Речь идет о компании Datrium, которая специализируется на решениях по аварийному восстановлению данных в виртуальных и облачных инфраструктурах. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Datrium была основана в 2012 г. инженерами работавшими в VMware и DataDomain (которая была поглощена в 2009 г. EMC). Одним из основных инвесторов компании была Samsung Electronics.

Стоит отметить, что компании VMware и Datrium уже давно сотрудничали, и в частности, по направлению восстановления в среде VMware Cloud на AWS с последующим созданием резервных копий в Amazon S3.

Сегодня сегмент аварийного восстановления как услуги (Disaster Recovery as a Service, DraaS) развивается весьма динамично и по оценкам IDC по итогам нынешнего года должен составить 4,5 млрд долл.

Ожидается, что решения Datrium будут интегрированы с портфель сервисов VMware по восстановлению данных.


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