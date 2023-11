Canalys: світові поставки планшетів зросли на 8% поспіль, оскільки ринок відновлюється

8 ноября 2023 г., 12:25

0

Tweet

Згідно з останніми даними Canalys, у третьому кварталі 2023 року світові поставки планшетів досягли 33 мільйонів, що свідчить про 7% річне падіння. Але це на 8% більше, ніж у попередньому кварталі, що свідчить про пожвавлення ринку планшетів напередодні вирішального сезону відпусток і високі показники нових гравців на цьому ринку.

Тим часом поставки хромбуків впали на 19% до 3,5 млн у 3 кварталі 2023 року. Це пов’язано з тим, що значна частина шкільних запасів була розпродана через цей канал.

«Зі стабілізацією запасів поставки планшетів починають поступово зростати, - вказує Хімані Мукка (Himani Mukka), менеджер з досліджень Canalys. - Це є гарною ознакою майбутнього сезону відпусток, коли тривалі знижки та запуск нових продуктів сприятимуть відновленню зростання ринку в річному обчисленні». Спостерігається зміщення уподобань у бік преміум-пристроїв з більшими екранами, що зумовлено зміною потреб користувачів у продуктивності та споживанні контенту. Крім того, виробники планшетів повинні почати надавати пріоритет інтеграції можливостей генеративного AI у свої пристрої, щоб зберегти конкурентну перевагу. Провідні гравці, Apple і Samsung, вже заявили про свої наміри впроваджувати технології штучного інтелекту у свої портфоліо пристроїв. Оскільки і ПК, і смартфони готуються до значних досягнень в області вбудованого AI, постачальники повинні забезпечити, щоб їхні планшети йшли в ногу з часом, щоб забезпечити узгодженість користувацького досвіду і підтримувати сумісність в екосистемі пристроїв».

Виробники смартфонів роблять успіхи на ринку планшетів, особливо китайські вендори з інноваційними пропозиціями та конкурентними цінами. У ІІІ кв. 2023 року Huawei та Xiaomi випередили Amazon у рейтингу постачальників. Перше місце посіла компанія Apple, відвантаживши 12,5 мільйона iPad, що становить 38% частки ринку в третьому кварталі. Друге місце посіла Samsung, яка поставила 6,2 мільйона планшетів, що на 6% менше, тоді як Lenovo - 2,6 мільйона пристроїв, утримавшись на третьому місці. Huawei і Xiaomi посіли четверте і п’яте місця відповідно, причому остання дебютувала в п’ятірці лідерів з найбільшим зростанням серед основних вендорів.

Світовий ринок хромбуків зазнав помірного спаду в третьому кварталі 2023 року після активного сезону повернення до школи в попередньому кварталі. Значна частина залишкових запасів вже розпродана через ажіотажний попит в освіті. Acer повернула собі перше місце за обсягами поставок хромбуків з відносно невеликим падінням на 16% порівняно з другим кварталом, але поставки все одно впали на 17% у річному обчисленні. Тим часом компанія HP, що посіла друге місце, зіткнулася з більшим послідовним падінням на 57% після того, як займала перше місце. Компанія Dell зберегла третє місце, її поставки в третьому кварталі приблизно збіглися з показниками HP. Замикають п’ятірку лідерів Lenovo та Asus.

«Траєкторія зростання Chromebook швидко змінилася в гіршу сторону в третьому кварталі 2023 року, оскільки поставки впали на 40% в порівнянні з попереднім кварталом, після того, як на ринку США спостерігався сильний попит на освітні послуги, - зазначає Кірен Джессоп (Kieren Jessop), аналітик Canalys. - На початку цього року OEM-виробники поспішали зібрати моделі до підвищення ліцензійної плати за ChromeOS і скористатися перевагами останнього раунду фінансування з Фонду надзвичайного зв’язку уряду США. Але наслідком цього стало сильне падіння продажів у третьому кварталі, оскільки більша частина запасів, накопичених протягом року, була розпродана».

«Нещодавно Google анонсувала ноутбуки Chromebook Plus, які мають вдвічі вищу продуктивність, ніж стандартні Chromebook, але все ще мають низьку ціну. Серія Plus, яка також пропонує деякі можливості штучного інтелекту, спрямовані на покращення якості відеодзвінків, є останнім кроком команди Chrome, спрямованим на зміцнення позицій за межами освітнього та споживчого сегментів, на які, як і раніше, припадає понад 80% поставок Chromebook. У сегменті малого бізнесу Chromebook Plus, швидше за все, будуть працювати краще, ніж їхні попередники. Але вони стикаються з жорсткою конкуренцією, оскільки остання одержимість індустрії ПК пристроями зі штучним інтелектом може виявитися складною для Chromebook», - говорить Кірен Джессоп (Kieren Jessop), аналітик Canalys.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні