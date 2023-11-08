Gigabyte анонсувала нові багатовузлові сервери з прямим рідинним охолодженням

8 ноября 2023 г., 13:35

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Компанія Gigabyte Technology оголосила про випуск багатовузлових серверів із прямим рідинним охолодженням (DLC, direct liquid cooling) для процесорів NVIDIA Grace CPU і NVIDIA Grace Hopper Superchip. Крім того, представлено DLC-сервер на базі Intel для платформи NVIDIA HGX H100 8-GPU і сервер високої щільності для процесорів AMD EPYC 9004. Для досягнення максимальної ефективності також представлено новий однофазний занурювальний резервуар 12U. Усі ці продукти будуть представлені на стенді компанії на виставці SC23.



Анонсовані сервери високої щільності включають процесори Intel Xeon в моделі H263-S63-LAN1 і AMD EPYC в моделі H273-Z80-LAN1. У цих чотири-вузлових серверах заввишки 2U використовується DLC для всіх восьми процесорів, і, попри щільність обчислень, продуктивність CPU досягає свого повного потенціалу. Нагадаємо, у серпні Gigabyte анонсувала нові сервери для графічних процесорів NVIDIA HGX H100, а тепер додала версію DLC для 8-GPU NVIDIA HGX H100 у серію G593, G593-SD0-LAX1.



Зазначається, що Gigabyte прагне до підвищення екологічності та енергоефективності центрів оброблення даних, виводячи на передній план технології занурювального і рідинного охолодження. З цією метою її останні DLC-сервери є прикладом реакції на ринок. Вища продуктивність процесорів нинішнього покоління призвела до створення вигідних рішень, що підвищують ефективність використання електроенергії (PUE) і забезпечують стійку пікову продуктивність системи за допомогою технології DLC. Так вже були продемонстровані холодні пластини DLC для процесорів 4-го покоління і графічних процесорів NVIDIA HGX H100, наприклад, у сервері Gigabyte GPU G363-SR0, де рідинним охолодженням оснащено два CPU та чотири GPU, і у високощільному сервері H273-Z80, що має розмір 2U, чотири вузли, вісім CPU. Переходячи від холодних пластин до блоку розподілу охолоджувальної рідини (CDU), компанія Gigabyte пропонує CDU від свого партнера, компанії Motivair, що дає змогу створити комплексне DLC-рішення в поєднанні із серверами Gigabyte, стійками, колекторами та холодними пластинами для швидкого розгортання.



Переходячи на однофазне імерсійне охолодження, Gigabyte представила новий імерсійний бак для 12U EIA - A1P0-EA0, поповнивши портфель імерсійних баків, до якого вже входять один для 18OU OCP-серверів - A1O3-CC0, і другий для 21U EIA-серверів - A1P0-EB0.



Заявлено, що багато серверів Gigabyte G- і H-серій і далі поповнюватимуться новими DLC SKU з комплектом Cool IT Systems за замовчуванням або додатковим комплектом Gigabyte DLC.

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