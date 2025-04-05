Microsoft святкує 50-річчя

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Компанія Microsoft сьогодні, 4 квітня, святкує своє 50-річчя. Знакова дата є чудовою нагодою озирнутися назад і згадати, який шлях пройшов цей техногігант. Від невеличкого стартапу до глобальної корпорації, що визначає формування та розвиток індустрії у цифрову епоху. Її інновації змінили світ, вплинувши на те, як ми працюємо, спілкуємося, розважаємося та навчаємося. Ми пропонуємо вашій увазі фоторетроспективу, яка допоможе поринути в історію розвитку Microsoft, від перших кроків до сучасних досягнень.

1970-ті

Натхненні січневою обкладинкою журналу Popular Electronics, друзі Білл Гейтс і Пол Аллен заснували компанію Microsoft - іноді Micro-Soft, для мікропроцесорів і програмного забезпечення - для розробки програмного забезпечення для Altair 8800, раннього персонального комп'ютера.

1975: Співзасновники Microsoft Білл Гейтс (Bill Gates) та Пол Аллен (Paul Allen)

Оригінальний логотип Microsoft, що використовувався між 1975 та 1980 роками

Ранній офіс Microsoft в Альбукерке, шт. Нью-Мексико. Компанія базувалася там з 1976 по 1978 рік, перш ніж переїхати до штату Вашингтон

1978: Перші співробітники Microsoft збираються, щоб зробити групове фото перед переїздом компанії з Альбукерке до Редмонда, штат Вашингтон

Передній ряд (зліва направо): Білл Гейтс (Bill Gates), Андреа Льюїс (Andrea Lewis), Марла Вуд (Marla Wood) та Пол Аллен (Paul Allen)

Середній ряд: Боб О'Ріар (Bob O'Rear) Боб Грінберг (Bob Greenberg), Марк МакДональд (Marc McDonald) та Гордон Летвін (Gordon Letwin)

Задній ряд: Стів Вуд (Steve Wood), Боб Воллес (Bob Wallace) та Джим Лейн (Jim Lane)

Не зображена: Міріам Любоу (Miriam Lubow)

1980-ті

У 1980 році Microsoft уклала угоду про створення операційної системи для першого персонального комп'ютера IBM. Компанія випустила Windows у 1985 році, за рік до переїзду штаб-квартири в Редмонд, штат Вашингтон. Наприкінці 1980-х років Microsoft стала найбільшим у світі виробником програмного забезпечення для персональних комп'ютерів.

13 березня 1986 року: Microsoft стає публічною компанією з первинним публічним розміщенням 3 095 000 акцій звичайних акцій за ціною 21 долар за акцію

28 лютого 1988 року: Група співробітників Microsoft Canada збирається біля офісу в Торонто

Колишній президент Microsoft Canada Малкольм МакТавіш (Malcom MacTavish) стоїть за знаком Microsoft у білій футболці

Серпень 1989 року: Аерофотознімок кампусу Microsoft у Редмонді

19 червня 1989 року: Перша версія Microsoft...

...Microsoft Office

1990-ті

У 90-ті компанія продовжує активний розвиток. Спочатку Microsoft випускає Windows 3.0, а потім і Windows 95, яка стала переломним моментом в розвитку операційних систем компанії. У цей же період було випущено Visual Studio 97 - перший комплексний набор інструментів для розробників. У 1991 р. створена Microsoft Research для розширення можливостей персональних комп'ютерних технологій.

Весна 1990 року: Випущено Windows 3.0, яка вперше містить безкоштовну гру «Пасьянс»

1992: На цьому фото, використаному в брошурі для набору працівників, зображено типовий офіс Microsoft того часу

26 травня 1995: Білл Гейтс надсилає співробітникам службову записку «Приливна хвиля Інтернету», в якій прогнозує трансформаційний потенціал Інтернету

24 серпня 1995: Білл Гейтс оголошує про вихід Windows 95 на прес-конференції в Редмонді

18 вересня 1996 року: Співробітники Microsoft Натан Мірволд і Майк Мюррей штовхають Крістін Беттс і Моше Дуні (з синьою банданою на очах) під час перегонів Dryland Yacht Races в рамках благодійного турніру Microsoft Giving Games

2000-ті

На початку 2000-х Microsoft продовжує розширювати портфель продуктів. В листопаді 2001 компанія випускає Xbox, яка зруйнувала стандарти швидкості обробки даних і зв'язку, демократизувала розробку ігор і створила величезний попит на ігри в реальному часі. Це дало поштовх для створення хмарної інфраструктури, яку сьогодні ми знаємо під назвою Microsoft Azure.



13 січня 2000 року: Стів Балмер стає другим генеральним директором Microsoft, змінивши на цій посаді Білла Ґейтса, який найняв його у 1980 році як першого бізнес-менеджера компанії





25 жовтня 2001 року: Windows XP надійшла у продаж. Ця реклама була сфотографована в Нью-Йорку напередодні запуску

15 листопада 2001 року: у продаж надійшла оригінальна приставка Xbox. Білл Гейтс стоїть на нью-йоркській Таймс-сквер за кілька днів до виходу продукту

27 жовтня 2008 року: Колишній головний архітектор програмного забезпечення Рей Оззі анонсує Windows Azure, перший крок Microsoft у хмарні обчислення, на сцені під час конференції професійних розробників компанії





2010-ті

У 2010-х компанія продовжує закріплюючи свій статус техногіганта через стратегічні придбання. У 2011 році купує Skype за 8,5 млрд дол., відкриваючи нові можливості для відео- та голосового зв'язку. У 2016 році - популярну гру Minecraft за 2,5 млрд дол., залучаючи мільйони гравців на різних платформах. Того ж року інвестує 26,2 млрд дол. у придбання LinkedIn, інтегруючи його зі своїми корпоративними рішеннями. А в 2018 Microsoft купує GitHub за 7,5 млрд дол., зміцнюючи позиції у спільноті розробників. У цей же період компанія запускає Office 365, Teams, Xbox One X, Surface та інвестує у відкритий код, інклюзівність і штучний інтелект.

26 жовтня 2012 року: Випущено перший ПК власної розробки Microsoft, Surface. На фото - Гленн, який придбав перший Surface у магазині Microsoft у Нью-Йорку

лютий 2014 року: Три покоління генеральних директорів Microsoft святкують передачу естафети від Стіва Балмера до Сатьї Наделли. Сатья почав працювати в Microsoft у 1992 році і відкрив еру відкритості та інновацій для компанії

5 жовтня 2017 року: Microsoft запускає TechSpark, національну громадську програму, спрямовану на розширення економічних можливостей та створення робочих місць у сільській місцевості та невеликих міських громадах. На фото: Партнери TechSpark зі США та Мексики зустрічаються з президентом Microsoft Бредом Смітом

16 травня 2018 року: Запуск адаптивного контролера Xbox робить ігри доступними для гравців з обмеженими можливостями по всьому світу

2020-ті

У 2020-х Microsoft продовжує нарощувати своє лідерство в технологічних інноваціях, зосереджуючись на штучному інтелекті, хмарних обчисленнях та гібридній роботі. Компанія зміцнює своє партнерство з OpenAI, виводячи на новий рівень можливості штучного інтелекту в своїх продуктах та сервісах. Microsoft Azure стає ключовим гравцем на ринку хмарних технологій, забезпечуючи масштабовані та безпечні рішення для бізнесу по всьому світу.



5 жовтня 2021 року: Стає доступною Windows 11

7 лютого 2023 року: Microsoft впроваджує штучний інтелект, анонсуючи абсолютно нову пошукову систему Bing та браузер Edge на основі штучного інтелекту

21 вересня 2023 року: Microsoft проголошує еру штучного інтелекту, анонсуючи Microsoft Copilot, щоденного компаньйона зі штучним інтелектом

10 вересня 2024 року: Microsoft створює першу платформу для надійних квантових обчислень, оголошуючи, що має найбільш надійні логічні кубіти в історії, знаменуючи значний крок до досягнення бачення квантових технологій у великому масштабі

23 жовтня 2024 року: Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) демонструє трансформаційну силу штучного інтелекту для зростання Італії на Microsoft Al Tour у Римі, що збігається з нещодавніми глобальними інвестиціями в хмарну та AI-інфраструктуру та навчання в галузі AI

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS