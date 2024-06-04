Braveproject - мільйон пікселів по $1 на допомогу ЗСУ

4 июня 2024 г., 14:42

В Україні запущено проєкт схожий на всесвітньо відомий Million Dollar Homepage Алекса Т’ю.

Braveproject підготовано командою українських фахівців з різних ІТ-компаній.

«Ідея проєкту - зібрати 1 млн дол. на допомогу ЗСУ і гуманітарні потреби, і одночасно створити додаткову цінність для донорів, як подяку за підтримку українського суспільства в його прагненні до збереження незалежності», зазначається на сторінці Braveproject.

В рамках Braveproject також запущено портал волонтерства українського IT, в якому зібрані сотні компаній та їхня волонтерська діяльність навколо підтримки українських військових та соціальні ініціативи.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365