Braveproject - мільйон пікселів по $1 на допомогу ЗСУ

В Україні запущено проєкт схожий на всесвітньо відомий Million Dollar Homepage Алекса Т’ю.
Braveproject підготовано командою українських фахівців з різних ІТ-компаній.
«Ідея проєкту - зібрати 1 млн дол. на допомогу ЗСУ і гуманітарні потреби, і одночасно створити додаткову цінність для донорів, як подяку за підтримку українського суспільства в його прагненні до збереження незалежності», зазначається на сторінці Braveproject.
В рамках Braveproject також запущено портал волонтерства українського IT, в якому зібрані сотні компаній та їхня волонтерська діяльність навколо підтримки українських військових та соціальні ініціативи.
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