ASUS ExpertBook P5 — новий бізнес-ноутбук категорії AI PC

4 июня 2024 г., 13:35

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На Computex 2024 компанія ASUS представила ExpertBook P5, перший ASUS AI PC нової ери, призначений у першу чергу для робочих завдань. Пристрій орієнтований на професійних користувачів, працівників домашнього офісу та підприємців. Зазначено, його випуск демонструє прагнення ASUS надавати новітні технології всім професіоналам, щоб сприяти їхньому успіху. Ноутбук ExpertBook P5 працює на базі процесорів Intel Core Ultra та має ШІ-продуктивність понад 100 TOPS. Він пропонує функції на основі штучного інтелекту, як-от AI Meeting, AI Assistant та AI Creativity, що значно спрощують виконання завдань, підвищують ефективність і покращують командну роботу. Завдяки BIOS, адаптованому для пристроїв комерційного класу, тестуванню військового рівня, а також трирічній гарантії, ExpertBook P5 гарантує надійну роботу в будь-яких бізнес-середовищах. Він виготовлений в алюмінієвому корпусі та оснащений 14-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 2,5K й співвідношенням сторін 16:10, поєднуючи в собі міцність і витончений, елегантний дизайн. Більш детальна інформація про конфігурацію ExpertBook P5 буде доступна у третьому кварталі.



ProArt Display 5K PA27JCV – це 27-дюймовий професійний монітор із роздільною здатністю 5K (5120 x 2880) і високою піксельною щільністю у 218 PPI. Завдяки 99% колірному охопленню простору DCI-P3 і 100% sRGB він забезпечує реалістичне відтворення кольорів, що підходить для роботи на професійному рівні. Завдяки технології LuxPixel, сертифікації Calman і різноманітним варіантам підключення він забезпечує виняткову точність передачі кольору та сумісність з іншими пристроями. Рішення ASUS LightSync дозволяє адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища, а ергономічний дизайн підвищує комфорт користувача. Крім того, ASUS представила ProArt Display PA32KCX, перший у світі професійний монітор із панеллю класу Mini LED роздільною здатністю 8K та вбудованим калібратором.



Підрозділ Data Center Solutions, який є рушійною силою комплексної стратегії ШІ, представив системи ASUS ESC AI POD. Ці серверні рішення ASUS для штучного інтелекту створені на основі графічних прискорювачів NVIDIA GB200, B100, B200 і GH200. Заявлено, ESC AI POD на базі NVIDIA GB200 NVL72, є найпотужнішим у світі стійковим рішенням для побудови інтелектуальних висновків і машинного навчання в реальному часі на основі моделей із трильйонами параметрів. Сервери ASUS на основі архітектури MGX з процесорами Grace Hopper і Grace Blackwell Supership забезпечують максимальну продуктивність для завдань генеративного ШІ. Пропонуючи комплексні сервіси у сфері гібридних і периферійних обчислень, ASUS забезпечує успіх клієнтів у всьому світі за допомогою програмних рішень, верифікації систем, віддаленого розгортання та індивідуальних рішень для центрів обробки даних, що мають чудові показники в тестах SPEC CPU і MLPerf.



Компанія ASUS продемонструвала на Computex 2024 повний спектр пристроїв NUC зі штучним інтелектом, зокрема NUC 14 Pro, NUC 14 Pro+ і ROG NUC, анонсований на початку цього року, а також нещодавно представлений NUC 14 Performance. Ці сучасні рішення в ультракомпактному формфакторі призначені для широкого кола користувачів: від звичайних споживачів до висококласних професіоналів, геймерів і навіть для користувачів промислових рішень. Завдяки розширеним можливостям штучного інтелекту вся серія ASUS AI NUC задовольняє різноманітні потреби, що робить її найкращим вибором для завдань, які використовують ШІ. Новинка в лінійці ASUS NUC – компактний та інтелектуальний мінікомп'ютер NUC 14 Performance. Побудований на фундаменті, успадкованому від пристроїв Intel NUC, він встановлює новий стандарт продуктивності та зручності для користувачів. NUC 14 Performance вирізняється високою продуктивністю та широкими можливостями підключення, адже він оснащений процесором Intel Core Ultra 9/7 і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070 або 4060. Пристрій пропонує широкі можливості кастомізації для розробників у сфері штучного інтелекту, зокрема творців контенту та професіоналів, що робить його найкращим вибором серед компактних комп’ютерів.

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