Samsung анонсує нові OLED-монітори Odyssey, Smart Monitor та ViewFinity 2024 року

4 июня 2024 г., 15:35

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Компанія Samsung Electronics представила нові лінійки моніторів, як-от OLED-монітори Odyssey 2024, серії Smart Monitor та ViewFinity. Зазначено, ці нові та оновлені моделі мають усі функції, що наразі мають попит серед користувачів. Так до лінійки Odyssey входять OLED-дисплеї нового рівня та з новими можливостями штучного інтелекту в моделі Odyssey OLED G8; лінійка Smart Monitor оснащена розширеними розважальними функціями, а модель Smart Monitor M8 підсилена штучним інтелектом. Оновлений модельний ряд моніторів ViewFinity розширює можливості підключення, що дозволяє створити повноцінну робочу станцію удома.



«Наші нові моделі моніторів надають користувачам широкий спектр можливостей та створюють кращі враження незалежно від того, як люди їх використовують», - сказав Хун Чун (Hoon Chung), виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display Business компанії Samsung Electronics. «Від революційного ігрового OLED-монітора Odyssey зі штучним інтелектом до лінійок Smart Monitor і ViewFinity, що підтримують роботу з декількома пристроями. Samsung продовжує працювати над тим, щоб переосмислити ринок і запропонувати користувачам передові технології в будь-якому куточку світу».



Монітори Odyssey OLED 2024 року розширюють асортимент продукції Samsung наступного покоління завдяки новим OLED-моніторам - Odyssey OLED G8 (модель G80SD) та Odyssey OLED G6 (модель G60SD).



Odyssey OLED G8 - це перший плаский 32-дюймовий ігровий OLED-монітор Samsung із роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160) та зі співвідношенням сторін 16:9. Він має частоту оновлення 240 Гц і час відгуку 0,03 мс (GtG). Odyssey OLED G6 - це 27-дюймовий монітор із роздільною здатністю QHD (2560x1440) і зі співвідношенням сторін 16:9. Його частота оновлення — 360 Гц, а час відгуку — 0,03 мс (GtG).



Новий Odyssey OLED G8 - це перший ігровий OLED-монітор Samsung зі штучним інтелектом. Процесор NQ8 AI Gen3, який Samsung використовує у своєму 8K-телевізорі 2024 року, підвищує роздільну здатність контенту майже до 4K за допомогою вбудованих застосунків Smart TV.



Обидві нові OLED-моделі оснащені Samsung OLED Safeguard+, новою запатентованою технологією захисту від вигорання. Зазначено, ця найперша у світі технологія запобігає вигоранню монітора за допомогою теплової трубки, яка пульсує. Крім того, система динамічного охолодження випаровує і конденсує охолоджувальну рідину для розсіювання тепла в п'ять разів ефективніше, ніж старий метод із використанням графітового листа, що запобігає вигоранню, знижуючи температуру в моніторі. Він також розпізнає статичні зображення, такі як логотипи та панелі завдань, автоматично зменшуючи їхню яскравість, щоб забезпечити ще один спосіб запобігання вигоранню.



Монітори Odyssey OLED G8 та OLED G6 забезпечують OLED-якість зображення з яскравістю 250 ніт (тип.), а функція FreeSync Premium Pro забезпечує синхронізацію графічного процесора та панелі дисплея, усуваючи нестабільність зображення, відставання та розриви екрана.



Нова технологія OLED Glare Free від Samsung також гарантує точність передачі кольору і зменшує відблиски, зберігаючи при цьому чіткість зображення, щоб забезпечити ефект присутності навіть при денному освітленні. Оптимізоване для OLED-дисплеїв покриття з низьким рівнем віддзеркалення долає дисбаланс між глянцем і відблисками завдяки новому, спеціалізованому шару твердого покриття та малюнку покриття поверхні.



Обидва монітори мають тонкий металевий корпус, що надає їм виразної індивідуальності, а функція Core Lighting+ покращує досвід перегляду та геймінгу завдяки датчикам, які синхронізують яскравість екрана з навколишнім освітленням. Ергономічна підставка також робить тривалі сеанси більш комфортними завдяки висоті, яку можна регулювати, а також підтримці нахилу та повороту.



Заявлено, нові OLED-монітори Odyssey – наступний етап до покращення лідерських позицій Samsung на ринку OLED-моніторів. Їх випуск відбувся після того, як Samsung досягла найвищої позиції у світових продажах на ринку OLED-моніторів всього за рік після запуску своєї першої OLED-моделі. Це досягнення підкреслює стрімке зростання компанії Samsung у конкурентній боротьбі на ринку OLED-моніторів, а також посилює її прагнення диверсифікувати лінійку ігрових моніторів шляхом поширення моделей, що використовують запатентовану технологію OLED.



Оновлена лінійка Smart Monitor об'єднує в собі повний спектр можливостей декількох пристроїв в одному хабі для розваг та більшої продуктивності. Оновлена лінійка 2024 року представлена наступними моделями: M8 (модель M80D), M7 (модель M70D) та M5 (модель M50D).



Оновлений 32-дюймовий 4K UHD Smart Monitor M8 пропонує функції на основі штучного інтелекту з процесором NQM AI, що виводить розваги на новий рівень. АІ масштабування підвищує роздільну здатність контенту з низькою роздільною здатністю майже до 4K, а функція Active Voice Amplifier Pro використовує AI для аналізу фонового шуму в оточенні користувача, щоб покращити звучання діалогів. Модель M8 оснащена режимом 360 Audio, який у парі з навушниками Galaxy Buds створює захопливе звукове середовище. Вбудована камера SlimFit Camera також дозволяє здійснювати відеодзвінки через мобільні застосунки за допомогою Samsung Dex.



Workout Tracker - новинка всієї лінійки розумних моніторів. Функція, що працює у парі з годинником Galaxy Watch, відображає дані про стан здоров'я на моніторі в режимі реального часу, навіть під час перегляду контенту на стримінгових платформах. Це полегшує відстеження тренувань та робить процес більш приємним та інформативним. Ці нові функції розширюють функціональність Smart Monitor. Застосунки Smart TV надають миттєвий доступ до широкого спектра стримінгових сервісів, що дозволяє насолоджуватись контентом без підключення до ПК.



Монітор M7 доступний з діагоналлю 32" і 43" з роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160), яскравістю 300 ніт (типово) і часом відгуку 4 мс.



Нова лінійка ViewFinity створена з урахуванням сучасних тенденцій та представлена такими моделями, як-от ViewFinity S8 (моделі S80UD і S80D), ViewFinity S7 (модель S70D) та ViewFinity S6 (моделі S60UD і S60D).



Крім того, оновлені монітори ViewFinity 2024 року виготовлені з використанням мінімум 10% переробленого пластику та без застосування хімічних розпилювачів для пластикових компонентів. В пакувальній коробці також використовується клей замість скоб, що полегшує розпакування монітора.

Стійка Easy Setup Stand збирається одним клацанням, не потребує інструментів або гвинтів, що дозволяє швидко і легко налаштувати й насолоджуватися яскравим дисплеєм ViewFinity. Кожен монітор ViewFinity 2024 підтримує HDR10 і відображення 1 мільярда кольорів, а також інтегрує сертифіковану TÜV-Rheinland функцію інтелектуального догляду за очима, яка зменшує напруження очей під час тривалої роботи.



ViewFinity S8 представлений у двох розмірах - 27-дюймовий та 32-дюймовий екрани з роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160), частотою оновлення 60 Гц та яскравістю 350 ніт (типово). Вони також оснащені USB-хабом для зручного підключення та регульованою по висоті підставкою. Модель S80UD оснащена новим KVM-перемикачем для кращого підключення та перемикання між двома різними пристроями вхідного сигналу, а також портом USB-C, який дозволяє користувачам заряджати пристрої потужністю до 90 Вт.

ViewFinity S7 доступний у варіантах з діагоналлю 27" і 32", кожен з яких має роздільну здатність UHD 4K (3840x2160), яскравість 350 ніт (типово) та частоту оновлення 60 Гц. ViewFinity S6 доступний 27" з роздільною здатністю QHD (2560x1440), частотою оновлення 100 Гц і яскравістю 350 ніт (типово), в комплекті з USB-хабом та регульованою по висоті підставкою. Модель S60UD також має вбудований KVM-перемикач і порт USB-C (зарядка до 90 Вт).

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