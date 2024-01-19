Blackjack провели успішну кібератаку проти головного будівельного підрядника мо рф

19 января 2024 г., 13:35

«Головне управління розвідки» «Міністерства оборони України» інформує про успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Йдеться про «Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ФГУП «ГВСУ по специальным объектам»).

Вдалу операцію здійснили фахівці української організації Blackjack – кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 ТБ цінних даних.

Серед отриманого масиву – технічна документація на понад 500 об’єктів міноборони рф. Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/ реконструкції або заплановані до зведення, передали для «Сил безпеки та оборони України».

У межах кібероперації усі вказані дані були видалені із серверів підприємства рф, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів московських терористів.

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