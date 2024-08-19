Кіберфахівці ГУР МО паралізували роботу російського розробника ядерних боєприпасів

19 августа 2024 г., 12:35

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що його кіберфахівці спільно з хакерською групою ВО Team успішно атакували єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області рф – компанію «Вега» – вивели з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів.

Через це без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста. Серед них – «ВНИИТФ» (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики) – російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера «Вега».

Також вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями. Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір