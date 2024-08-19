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Кіберфахівці ГУР МО паралізували роботу російського розробника ядерних боєприпасів

19 августа 2024 г., 12:35

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що його кіберфахівці спільно з хакерською групою ВО Team успішно атакували єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області рф – компанію «Вега» – вивели з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів.

Через це без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста. Серед них – «ВНИИТФ» (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики) – російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера «Вега».

Також вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями. Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

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