Українські кіберактивісти атакували російські компанії, що підтримують війну

1 июля 2024 г., 16:25

Активісти кіберспільноти BO_Team разом з фахівцями ГУР МО України продовжують атакувати об’єкти на території держави-агресора – знищувати важливі дані й обладнання, ускладнювати роботу та завдавати збитків.

Зокрема за минулий тиждень було знищено понад 100 терабайтів даних компанії OrbitSoft – розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

Також, як повідомляється, знищено дані на 8 серверах компанії Orient Systems – розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.

Крім того, знищено дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті ніжній новґород – «Линктелеком НН» та «Аксесс Телеком». Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

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