Modus X створила індустріальну ІоТ-платформу для бізнесів групи «ДТЕК»

19 января 2024 г., 14:35

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ІТ-компанія Modus X представила індустріальну ІоТ-платформу для бізнесів групи «ДТЕК». Це складний комплекс серверів та хмарних обчислювальних сервісів, який об’єднує та обробляє дані електростанцій (ТЕС, СЕС, ВЕС). Рішення охоплює взаємодію із системами SCADA, збір та обробку масивів, реєстрацію даних у різних сховищах, передачу інформації до хмари, а також розгортання функціонального програмного забезпечення.

Платформа легко адаптується до мінливих потреб енергетичного сектору, даючи змогу інтегрувати нові джерела енергії та розширювати функціональні можливості. Рішення Modus X втілює гнучкість масштабування як горизонтально, так і вертикально. Крім того, завдяки високому рівню відмовостійкості забезпечується безперебійна робота в будь-яких обставинах. Оптимальне використання обчислювальних ресурсів економить енергію й гарантує максимальну продуктивність системи. У контексті даних ця платформа забезпечує конфіденційність і цілісність усіх масивів інформації.

ІІоТ-платформа трансформує електростанцію та забезпечує:

Прогнозна аналітика – передбачаючи аварії та надзвичайні ситуації, платформа діє, як проактивний щит, запобігаючи потенційним проблемам на теплових і гідравлічних електростанціях;

Моніторинг відновлювальної енергії – платформа забезпечує інтегрований моніторинг сонячних і вітрових електростанцій, розкриваючи потенціал для ефективного управління та оптимізації їхньої роботи;

Аналітика дисбалансу – здатність платформи підтримувати стабільний баланс між джерелами зеленої енергії підвищує загальну ефективність виробництва електроенергії;

Прогнозна аналітика для екологічнішого майбутнього – платформа надає якісні прогнози для виробництва електроенергії на сонячних та вітряних електростанціях, сприяючи стратегічному плануванню та сталому виробництву.

Результативність роботи «ДТЕК» залежить від багатьох факторів, один з яких – поліпшення операційної ефективності в технологічних системах підприємств вітряної та сонячної генерації. Основні напрямки розвитку – прогнозування генерації та аналіз можливостей для поліпшення показників ефективності СЕС та ВЕС. Для досягнення значних результатів у бізнесові процеси інтегровано технології платформи IIoT.

Modus X – команда з понад 500 інженерів, архітекторів, спеціалістів з безпеки та датасаєнтистів. Компанія вже 18 років проєктує, впроваджує та підтримує програмні застосунки, що допомагають компаніям досягати їхніх бізнесових цілей. Modus X розробляє комплексні інфраструктурні рішення, data-driven продукти та консультує з питань інформаційної безпеки. За плечима її спеціалістів сотні успішних кейсів, що були реалізовані для більш як 60 клієнтів в Україні та за кордоном.

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