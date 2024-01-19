SoftServe створила інтерактивну платформу для збору пожертв на допомогу Україні

19 января 2024 г., 12:35

0

Tweet

За заявою SoftServe, компанія створила мультифункціональну імерсивну платформу LightenUA, яка допоможе гейміфікувати донати. Платформу планують використовувати на конференціях, онлайн-заходах та зустрічах з партнерами та клієнтами, щоб привернути увагу до потреб України.



Користувачі платформи мають змогу зануритись у метасвіт з безліччю кристалів. Кожен з них має свою суперсилу – від сили емоційної злагоди та гармонії до впевненості. Вибравши конкретний кристал, користувач може “надіслати його Україні”, задонативши на благодійність.



Перший збір, який благодійний Фонд “Відкриті очі” стартує з допомогою платформи, - 50 тисяч доларів. За ці кошти придбають 10 дефібриляторів, які встановлять у машини швидкої допомоги для порятунку життя військових на передовій.



“LightenUA – це поєднання технологій, імерсивного досвіду та благодійності. Таким чином ми даємо можливість користувачам відчути себе в унікальній подорожі, у метавсесвіті. Така подача допомагає краще донести мету благодійних проєктів та залучити ще більше людей до них”, – коментує Анна Шереметєва, Senior R&D Product Manager, SoftServe



При розробці платформи використали такі інструменти, як Three.js, Blender, Web GL, інтегрували її з платіжною системою Stripe. Щоб втілити досвід метаверс реальності в життя, під'єднали хмарне сховище.



Долучитися до проєкту та задонатити кошти можна з будь-якого куточка світу, та України зокрема. Оберіть кристал і ви!



Збір на дефібрилятори – це частина проєкту корпоративного благодійного фонду компанії SoftServe, Drive for Life, в межах якого від початку повномасштабного вторгнення на фронт відправили 175 повністю укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичної евакуації. Завдяки цим швидким та медевакам, вдалось врятувати вже близько 10 000 поранених військових та цивільних.



Загалом, понад 80 тисяч українців отримали допомогу фонду з лютого 2022. Крім цього, БФ “Відкриті очі” допоміг понад 250 медичним установам та підрозділам, закупивши та передавши більше ніж 700 тонн гуманітарної допомоги, з якої – понад 42 тисячі одиниць гумдопомоги медичного призначення та 35 тисяч одиниць персонального захисту.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків