За допомогою супутника ICEYE за два роки ГУР зробило 4173 знімки ворожих об’єктів

26 июня 2024 г., 13:20

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Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту держави уже майже два роки. Новий рівень якості та оперативності отримання розвідувальних даних став можливим завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули та пожертвам українців на «народний байрактар», кошти з якого були спрямовані на закупівлю супутника за запитом Міноборони України.

Розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили й засоби рф.

За період використання «народного супутника» та доступу до сузірʼя супутників ICEYE фахівці ГУР загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них: 370 – аеродроми; 238 – позиції ППО та радіотехнічної розвідки; 153 – нафтобази та склади пального; 147 – склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів; 17 – військово-морські бази.

Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання – це дозволяє відстежувати динаміку рухів рф з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.

«Народний супутник» дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між росією та окупованим Кримом.

Величезна перевага космічного апарата ICEYE – у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у «зеленці» механізованих підрозділів противника з його технікою. Він дозволяє точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора.

Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога – це мільярди доларів збитків для росії.

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