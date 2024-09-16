ГУР спільно з кіберактивістами зламав російський федеральний центр видачі цифрових підписів

16 сентября 2024 г., 14:25

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що його кіберфахівці спільно з активістами групи BO Team успішно атакували російський федеральний посвідчувальний центр «Основаніє».

Основна діяльність цього підприємства – видача електронних цифрових підписів. Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних у рф.

Серед клієнтів центру – причетні до ведення війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема «Вєртольоти россії», «Альфа-Банк», «Транснєфть тєлєком», «Трансмашхолдінґ», «Сєрєбро маґадана» тощо.

Внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.

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