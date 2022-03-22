Binance відключила санкційні російські банки

22 марта 2022 г., 15:01

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Державна служба фінансового моніторингу України звернулася з запитом до однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі Binance що до відключення від Р2Р санкційних російських банків.



У своєму зверненні, Служба зазначила, що у росії зростає кількість криптовалютних операторів, які зберігаються у фінустановах під санкціями у криптовалюти для обходу санкцій. Також з метою конвертації коштів з російських рублів у криптовалюти використовувалися P2P-диллери, у тому числі й Binance.



У відповідь, біржа виключила зі свого переліку Binance P2P санкційні російські банки: "Сбербанк", "Газпромбанк", "Альфа-Банк", "Открытие", ВТБ, "Мир". Також біржа виключила можливість здійснення переводів з банківських карток у росії та швидкого банківського переказу – SBP.



Р2Р-платежі дозволяли росіянам здійснювати перекази між картками та банківськими рахунками, через мобільні застосунки.



24 лютого 2022 року росія розпочала кровопролитну війну проти України, яку засудили у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Відповідно до цієї резолюції ООН, США та ЄС запровадили жорсткі санкції проти російських фінансових установ, причетних до агресії проти України, таких як Сбербанк, ВТБ Банк та інші.



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