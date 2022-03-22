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Корпоративний бізнес F-Secure тепер під новим імʼям - WithSecure

22 марта 2022 г., 16:02
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Компанія F-Secure оголосила про новий бренд свого бізнесу з корпоративної безпеки перед тим, як розділити свій бізнес на дві компанії, що планується пізніше цього року.

Нова компанія стане відома як WithSecure. Як підкреслюється, назва була обрана, щоб підкріпити віру в те, що спільне вирішення проблем кібербезпеки дає набагато кращі результати, ніж спроби захистити щось поодинці.

F-Secure оголосила про свій план поділу на дві компанії в лютому, коли в компанії з'явилися два різних бізнеси - безпека споживачів і бізнес корпоративної безпеки. Споживчий бізнес збереже назву F-Secure. Ідея поділу компанії на дві частини полягає в тому, щоб підвищити релевантність обслуговування клієнтів, а також зосередженість і ясність у ціннісних пропозиціях обох компаній.

В новому вигляді WithSecure компанія збереже десятиліття досвіду, досліджень і технологій F-Secure у сфері безпеки. ЇЇ портфоліо складається з власного хмарного та інтелектуального захисту кінцевих точок, захисту хмарного вмісту для Salesforce.com, керованого виявлення та реагування, а також широкого спектру консультаційних послуг з кібербезпеки.

Виконавчий директор WithSecure Юхані Хінтікка (Juhani Hintikka) каже, що нова парадигма «співбезпеки» компанії відображає необхідність вирішення сучасних проблем безпеки шляхом доброго партнерства.

«Зрештою, усі проблеми інформаційної безпеки є проблемами складності», — сказав Хінтікка. «Працюючи разом, ми можемо припинити підходити до безпеки як до контролю. Замість цього ми будемо впроваджувати технології та послуги, які працюють у бізнес-контексті та забезпечать перевірені результати».

Завершення поділу компанії запланована на 30 червня за умови схвалення позачергових загальних зборів у травні. Споживчий бізнес під назвою F-Secure буде торгуватися на біржі Nasdaq Helsinki з 1 липня або якнайшвидше після цього.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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