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MacPaw відкрила вільний доступ до застосунку Together App для чекіну команди

22 марта 2022 г., 14:06
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Компанія MacPaw зробила вільним доступ до свого пакету Together App, якій розміщено на GitHub.

За задумом розробників Together App допоможе компаніям, організаціям та бізнесам впевнитися, чи кожна людина в їхній команді перебуває у безпеці, а також дізнатися, якщо хтось потребує допомоги. Функціональність Together App полягає в щоденних чекінах спеціалістів команди, щоб розуміти, де знаходяться колеги і чи всі в безпеці. Кожного дня бот надсилає в Slack повідомлення членам команди із проханням зачекінитися до 12:00 і надати інформацію про їхнє місцеперебування, самопочуття та можливість брати участь у роботі. Інтерактивна мапа дозволяє в реальному часі бачити місцеперебування колег, розуміти, чи потрібна комусь допомога, а також об'єднуватися з тими, хто поруч.

Щоб використовувати застосунок у команді, знадобиться:
— Slack Workspace;
— 1 година для налаштування;
— $7 на місяць на Heroku App.

Задля економії часу Together App використовує геолокацію браузера для чекіну. З метою безпеки в базі даних зберігаються лише координати міста колег, а не їхнє точне місцеперебування. За бажанням люди можуть відмовитися від чекінів або попросити не показувати їхнє місцеперебування на загальній мапі.

“Під час кризи люди швидко переміщуються, зв’язок порушується, а умови безпеки швидко змінюються. Together App допомагає командам залишатися згуртованими і підтримувати один одного у непростий час, — розповідає Рей Іст, продакт менеджер MacPaw і один із розробників застосунку. — Мапа також допомагає координувати логістику і гуманітарну допомогу. Наприклад, можна швидко подивитися, хто із колег наразі перебуває у Миколаєві, щоб допомогти мені координувати евакуацію. Аби ніхто не залишився позаду, адже ми маємо триматися разом.”

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