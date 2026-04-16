TrendForce: вихід Apple в сегмент складаних смартфонів може принести їй частку у 20%

16 апреля 2026 г., 11:45

+11

голос Tweet

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce, Apple планує вийти на ринок складаних смартфонів уже в другій половині 2026 року. Експерти прогнозують, що завдяки сильному позиціонуванню бренду та високим очікуванням споживачів, компанія зможе захопити близько 20% ринку в перший же рік. Це призведе до значного посилення конкуренції та скорочення часток основних гравців — Samsung Electronics та Huawei — до приблизно 30% у кожної.



Основним технологічним акцентом при входженні Apple на ринок, вважають експерти, стане радикальне вирішення проблеми складок на дисплеї. Як зазначається, галузь переходить від традиційних механічних рішень (шарнірів) до матеріалоцентрічного підходу, заснованого на управлінні структурною напругою. Ключовим елементом тут стає використання ультратонкого скла (UTG) зі змінною товщиною, що дозволяє локально витоншувати панель на осі згинання для кращої гнучкості, зберігаючи міцність у неповоротних зонах.



Важливу роль у досягненні «безскладкового» ефекту відіграватиме еволюція оптично прозорого клею (OCA). Сучасний клей більше не виконує лише функцію з'єднання, а завдяки в'язкопружним властивостям динамічно модулює механічну реакцію панелі. Він стає м'яким під час поступового згинання для зменшення втоми матеріалу, але миттєво твердне під впливом зовнішньої сили для забезпечення структурної підтримки. Мікропотокові характеристики клею також дозволяють заповнювати мікроскопічні нерівності, що виникають під час тривалої експлуатації, роблячи згин візуально непомітним.



Попри фокус на матеріалах, механічні інновації залишаються критично важливими. Компанія Samsung Display впроваджує технологію лазерного свердління для металевих опорних пластин, що дозволяє досягти балансу між жорсткістю та гнучкістю. Водночас OPPO у моделі Find N6 використовує 3D-друк та спеціальні полімери для заповнення структурних зазорів у шарнірах. Таким чином, синергія оптимізації модулів матеріалів, розподілу товщини та зняття внутрішньої напруги стає фінальним етапом на шляху до створення ідеально гладких складаних екранів.



Вихід Apple у сегмент Foldable ознаменує зрілість технології гнучких екранів, оскільки компанія традиційно уникає запусків, доки не буде вирішено критичні експлуатаційні недоліки, як-от помітна складка. Перехід до матеріалоцентричного підходу в управлінні стресом дисплея свідчить про те, що інженерна думка вичерпала можливості механічних петель і тепер йде пошук відповіді в хімії полімерів та фізиці скла. Це створює нові виклики для ланцюгів постачання, де ключову роль відіграватимуть виробники спеціальних адгезивів та композитних матеріалів.



Для ринку мобільних пристроїв поява складаного iPhone означатиме остаточну легітимізацію цього формфактора у преміум-сегменті. Якщо прогноз TrendForce справдиться, Samsung та Huawei вперше зіткнуться з необхідністю захищати свої позиції не через технологічну ексклюзивність, а через цінову конкуренцію та сервісну екосистему. Стратегічний успіх Apple залежатиме від того, чи зможуть їхні патенти на UTG зі змінною товщиною забезпечити довговічність пристрою, яка б відповідала очікуванням лояльної аудиторії бренду.



Як раніше повідомляли експерти Bloomberg, випуск складаного iPhone планується на осінь 2026 року.

