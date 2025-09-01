«Бібліотека комплектуючих» Міноборони пропонує виробникам понад 130 компонентів українського виробництва

1 сентября 2025 г., 8:25

Міноборони повідомило, що доступ до закритої бази міністерства для пошуку компонентів «Бібліотека комплектуючих» надано вже понад 170 українським виробникам озброєння та військової техніки.





Сервіс працює як безпечна цифрова база продукції лише перевірених українських виробників компонентів та пропонує вибір з понад 130 комплектуючих, які виготовляються в Україні.





У «Бібліотеці комплектуючих» виробники ОВТ можуть знайти необхідні їм комплектуючі до БПЛА, РЕБ та інших виробів. Водночас виробники складників можуть розмістити власні пропозиції та отримати замовлення.





«Завдяки цьому сервісу ми зменшуємо залежність від імпорту та розширюємо можливості виробництва озброєння в Україні. Це скорочує логістику, підвищує якість, дає можливість швидко доопрацьовувати або замінювати деталі», — зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

