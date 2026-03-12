Beelink запускає серію з попередньо встановленим OpenClaw: ексклюзивні версії «Lobster Red» та комплекти оновлення SSD

12 марта 2026 г., 14:35

Поки платформа OpenClaw стрімко завойовує світ, AI-агенти докорінно змінюють наше уявлення про продуктивність. Проте багато користувачів все ще стикаються з технічними бар'єрами: від складного налаштування системи до конфігурації драйверів. Beelink розв'язує це питання одним махом, пропонуючи повний стек рішень для AI: від ексклюзивних моделей у кольорі «Lobster Red» із попередньо встановленим OpenClaw до версій із двома ОС та комплектів SSD для швидкого апгрейду.



Нові моделі отримали преміальний суцільнометалевий корпус в ексклюзивному кольорі Lobster Red (Лобстеровий червоний) — яскравий вигляд для нової ери AI.



Варіант А: OpenClaw + локальні LLM (мовні моделі)

Моделі: GTR9 Pro 395 | SER10 MAX 470 | SER9 Pro 370 | GTi15 Ultra 285H | GTi14 Pro 185H



Ніяких витрат на токени: виконуйте інференс повністю на пристрої для безоплатного та частого використання. При цьому ваші дані залишаються локальними завдяки наскрізній обробці на місці.



Наприклад, GTR9 Pro з процесором AMD AI Max+ 395 видає близько 52 токенів/сек на моделі GPT-OSS 120B.



Варіант Б: OpenClaw + доступ до хмарних моделей

Моделі: SER9 Pro 255 | EQR7 Pro 7735HS | EQi12 Pro 1235U



Прямий API-доступ завдяки безшовній інтеграції з GPT-4o, Claude, Gemini та іншими лідерами ринку.



Заявлені вищі характеристики, більше портів, RAM та можливостей розширення, ніж у Mac mini за ту ж ціну, при цьому з винятковим охолодженням та безшумною роботою.



Варіант В: Видання з двома ОС (Windows + Ubuntu з OpenClaw)

Моделі: GTR9 Pro 395 | SER10 Max 470 | SER9 Pro 370 | SER9 Pro 255 | GTi15 Ultra 285H



Миттєве перемикання між Windows для щоденних завдань та Ubuntu для розробки AI. Повна сумісність із софтом для Windows плюс нативна продуктивність OpenClaw.



Для власників техніки Beelink компанія випускає SSD-накопичувачі за принципом «підключи та працюй» (plug-and-play). Це дозволяє надати ПК потужні AI-можливості без купівлі нового пристрою.



Використовуються SSD від бренду Crucial місткістю 1 ТБ / 2 ТБ / 4 ТБ із глобальною гарантією. Накопичувач постачається з Ubuntu, середовищем OpenClaw та локальними LLM (де це підтримується залізом).



У будь-який момент диск можна відформатувати та використовувати як звичайне сховище.



Всі продукти лінійки OpenClaw забезпечуються 3-річною гарантією від Beelink. Крім того, спеціальна команда AI-підтримки надає індивідуальні консультації — від першого запуску до повсякденної експлуатації.



Всі новинки незабаром з’являться на офіційному сайті Beelink та на Amazon.

